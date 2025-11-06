網友詛咒郭媽去世 郭台銘曾親赴刑事局提告

▲2019年11月5日，網友散佈郭台銘母親過世不實消息，郭台銘親赴刑事局報案提吿。（圖／記者呂炯昌攝, 2019.11.5）

[NOWnews今日新聞] 鴻海創辦人郭台銘今（6）日在臉書哀痛宣布，媽媽郭初永真今日上午8點安詳辭世於台北醫學大學附設醫院，享嵩壽100歲。郭台銘遵從母囑，不發訃告、不設靈堂，也不辦公祭。郭台銘最為人稱道的就是孝順郭媽媽，2019年時曾對詛咒母親的網友提告。

2020總統大選前夕，曾表態參加國民黨初選的郭台銘遭到網軍攻擊，儘管之後退出了2020總統大選，但網路上還是有許多激烈言論，包含對郭台銘本人及郭媽媽的人身攻擊，郭台銘曾在2019年10月對200名詛咒他家人的網友提告。

2019年11月5日，他也對詛咒母親過世的網友提告，郭台銘前往刑事局提告時受訪表示，自從他參加國民黨內總統初選開始，各種「黑郭」言論都沒停止過，現在還恐嚇他的小孩、詛咒他的母親，雖然上週已經提告，可是現在還有人散佈我母親過世的假消息，這已經是極度惡毒的行為。

郭台銘說，「誰沒有母親，更何況母親是我最大的支柱」，國民黨立委可以詛咒他被車撞死，但是任何人不能詛咒他的母親，「因為沒有我的母親就沒有今天的我。」他相信他熱愛的中華民國是個自由民主的國度，沒有人會為彼此立場的不同遭受辱罵，如果國、民兩黨執政都只是坐視不管，任由支持者激化對立，那麼人民如何有免於恐懼的自由，所以今天忍無可忍，親自站出來向警方報案。

