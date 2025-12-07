網友諷台灣很民主？ 中國人「1行字」徹底反殺：建議跟我們換國籍！網讚爆

網嘲諷台灣很民主？遭1名中國人用短短一行字反殺。（示意圖；翻攝臉書）

中國App小紅書因為詐騙問題，面對我國發函要求改善毫不理會，被害人求償無門，遭內政部停止解析或限制接取1年，惹來部分民眾不滿。有網友就在社群上大酸台灣很民主世界笑話，沒想到1名中國人用短短一行字反殺對方，吸引逾萬人按讚，笑說「你有資格」。

為何禁小紅書？ 臉書、LINE卻沒事？

小紅書上詐騙越來越猖獗，2年內發生1,706件累計財損逾2.4億元，但其在台沒有設公司或法律代表人，也不願配合改善或接受台灣法律管轄，內政部最後決定依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條，對小紅書停止解析或限制接取1年，並視對方願意改善，遵守我國法規。

內政部宣布禁小紅書。（翻攝內政部臉書）

不過這就引來不少網友不滿，認為臉書（Facebook）、LINE、Google等詐騙更多，為何沒有禁止？內政部則強調，「這些國際平台，都遵守台灣的法律規範或提供配合窗口，共同打擊詐欺。」

網諷台灣很民主？ 中國人喊「換國籍」一劍封喉

日前有網友在Threads上發文，語帶嘲諷說道「來講一個世界笑話台灣很民主🤣🤣🤣」，沒想到下方1名網友以簡體字留言「強烈建議跟我們換國籍，你當中國人我當台灣人，好不好」，短短一行字道盡無奈，吸引超過1萬人按讚。

中國網友留言「強烈建議跟我們換國籍，好不好」。（翻攝內政部臉書）

網友紛紛朝聖說「大哥不要一開始就出大絕。這樣不好玩」「好！！喜歡台灣的都過來，愛統一的都過去，和樂而不為」「他不敢回你」「欸不是！哥們你一上來就直接絕殺他？那我們還怎麼留言玩下去」

而正巧該網友帳號所在國家真的是中國，讓大家直呼「你有資格」「我是來看真中國人痛打假中國人的」；更有網友直接標記原po，希望回答一下這個問題，但至今未獲得回應。

