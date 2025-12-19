網友貼文嗆「張文我兄弟」爆屬「同組織」 恫嚇下一站高雄！警荷槍實彈戒備

昨有網友貼文嗆「張文我兄弟」爆屬「同組織」，恫嚇下一站就是高雄，高市刑大漏夜追查身份，警方也在車站戒備。翻攝照片

台北車站及南西商圈昨晚發生震驚社會的隨機殺人事件，凶嫌張文在連續砍傷多名民眾後墜樓身亡，共造成包含凶嫌在內4死9傷慘劇。不料案件發生不久，社群平台Threads隨即有署名「nvlw6wyef8rc5」者發文宣稱「張文是我兄弟」，並自爆屬於同一組織，囂張表示：「他未完成的任務，我會繼續接下去，下一個地點是高雄車站，敬請期待」該文雖在5分鐘後刪除，但已被大批網友截圖舉報，高雄警方正漏夜追查其身份及動機。

網友在社群平台貼文。翻攝照片

高雄市刑大科偵隊已漏夜展開調查，積極追查該PO文者的真實身分。為確保旅客安全，高雄警方昨日起全面升級戒備，包括保大霹靂小組、捷運警察與鐵路警察組成聯合巡邏隊，員警身穿防彈背心、手持長槍，在高雄火車站內荷槍實彈巡視。

高雄警方荷槍實彈在高雄車站巡邏戒備。翻攝照片

警方強調，由於適逢週六人潮尖峰，已增派警力加強監控，並提高車站與人潮密集處的「見警率」，呼籲民眾保持冷靜，若發現可疑人士請立即通報。



