網友貼文預告在捷運系統引爆炸彈 中捷警方加強月台、車廂巡檢

〔記者陳建志／台中報導〕北捷隨機攻擊案發生後，網路上出現多則貼文涉及恐嚇公眾言論，其中有貼文預告今天下1點30在捷運系統引爆炸彈，鐵路警察局已針對與捷運系統共站車站加強聯防戒備、巡查及危安通報；台中捷運警察也提升維安預防性勤務，包括不間斷「站體月台警戒」守望與「隨車車廂巡視」，並針對捷運列車內、各車站廁所、垃圾桶、裝置藝術等共同場域，以金屬探測器實施可疑物品檢查，加強維安警戒。

警方表示，昨晚10點接獲通報，有民眾在網路貼文中預告12月22日下午1時30分放置炸彈於捷運系統並引爆，警方獲報後已針對與捷運系統共站的台鐵車站(松山、南港、台北、板橋、松竹、新烏日、大慶、新左營等站)，依據災害事故應變處理須知與通報作業要點，通知相關車站提高警覺，並與鐵警及地方警察單位，加強聯防戒備、車站巡查及危安通報。

台中市警方表示，經查發布恐嚇炸彈預告的帳號IP來自柬埔寨，但警方不敢輕忽，台中捷運警察提升維安預防性勤務，包括不間斷「站體月台警戒」守望與「隨車車廂巡視」；另中捷公司站務、保全亦加密巡檢頻率。

此外，並依據「處理捷運恐嚇郵件或爆裂物作業程序」，採取預防性勤務作為重點包括：複式通報機制：通報捷運公司及110系統沿線分局巡邏加強警戒；複式環境檢查：針對台中捷運列車內、各車站廁所、垃圾桶、裝置藝術等共同場域，以金屬探測器實施可疑物品檢查；亦通報中捷公司站務、保全、清潔人員共同加強列車及車站檢查；複式環境控制：結合轄區警力移動式巡查，另中捷公司站務、行控中心加強監看CCTV月臺、列車有無可疑狀況，全力加強維安警戒。

