網友質疑阿扁違反中監五不原則 釣出本人親回：沒有這一條！

前總統陳水扁因涉多起重大弊案，遭判處20年徒刑，不過他在2015年獲准保外就醫離開監所。近日陳水扁宣布將在《鏡新聞》推出線上新節目引發爭議，有網友質疑其違反「五不原則」，陳水扁親自在留言區回應稱「沒有這一條，過去5年也有許可主持節目」。

陳水扁原定開設新節目遭喊卡。（圖／陳水扁臉書）

陳水扁保外就醫時間已接近11年，期間共辦理43次展延。台中監獄曾對其保外就醫期間設限活動，包含「不接受媒體採訪」在內的多項限制，外界通稱為「五不原則」。陳水扁2日透過通訊軟體及社群平台預告新節目開張，高喊「阿扁來了！」，並強調節目內容主打「從國家的高度洞察世局」，進行史無前例的深度對話，講真相、談理想，呈現台灣的新力量與城市脈動。

廣告 廣告

陳水扁4日於臉書發文，以〈卓院長下令，阿扁不來了〉為題表示，原定1月4日首播的《總統鏡來講》節目，儘管已獲國家通訊傳播委員會放行線上播出，但經矯正署林姓署長來電轉述，稱經行政院長卓榮泰指示不得播出，否則將「抓阿扁回籠」，使節目被迫喊卡。陳水扁也向期待節目的支持者致歉，坦言讓大家失望了。

陳水扁回應網友質疑。（圖／翻攝自陳水扁Threads）

5日有網友在社群平台Threads上質疑陳水扁，直言「請您想出你自己做過五不原則承諾之外的參與社會方式，不然大家很難再幫您辯解什麼？」所謂五不原則，是指2017年時，陳水扁欲出席凱達格蘭基金會募款餐會，台中監獄曾附加「不進入會場」、「不上台」、「不演講」、「不談及政治」及「不接受媒體採訪」等條件，被媒體簡稱為「五不原則」。

矯正署發言人、副署長劉明彰表示，受刑人保外醫治期間應遵守事項，均由矯正機關依照受刑人保外醫治審核基準及管理辦法規定落實訪查及督管。至於節目不播是否受到行政院長指示，他未收到相關訊息，無從評論回應。

延伸閱讀

台股創3萬點史詩紀錄！台積電刷12大驚奇 市場關注7大焦點

台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？

台積電洩密案再添內鬼！ 工程師被起訴求刑8年8月