網友造謠徐巧芯「論文抄襲」！身份曝光慘了
[NOWnews今日新聞] 有一名網友今（9）日在社群平台Threads上發文指出，回頭看徐巧芯等藍營論文抄襲都沒事，林智堅卻被攻擊的體無完膚，質疑媒體的公平性，不料卻遭國民黨立委徐巧芯親自留言，稱自己正準備論文「研究計畫」而已，造謠沒下限，並公開該網友的真實身份，竟是明X大學企管系教授，喊告了。對此，資深媒體人黃揚明直呼，「大型翻車現場」。
一名網友在Threads發文表示，回頭看高弘安與徐巧芯等藍營論文抄襲都沒事，林智堅卻被攻擊的體無完膚，「媒體的公平性在哪裡？賴瑞隆希望記起教訓挺住，高雄人支持你。」
不料該篇貼文卻引來徐巧芯親自打假，她留言表示，自己正在準備論文「研究計畫」而已，「哪來的抄襲可能，簡直莫名其妙，造謠沒下限，這種人還當教授。」
徐巧芯隨後貼出該網友在學校官網的公開照片、姓名、信箱等個資，開嗆「明X大學企管系丁老師，法院見，我下午本來就要去提告，順便一起喔」；其他網友也留言表示，「你誰不造謠，造謠蜜獾，保重吧」。
該名網友稍早在貼文下方回覆徐巧芯，「如果有錯願意道歉，已經發文更正」，而黃揚明也狠酸，「大街罵人，小巷道歉」；該名網友甚至重新發佈一篇貼文，稱自己在講的是南投市長許淑華，寫到徐巧芯是筆誤，讓徐巧芯再酸，「字跟音沒有一個一樣的是要怎麼『筆誤』？自己去跟檢察官、法官解釋吧！」
韓不改「中國台灣」電子入境卡！王定宇怒嗆這句 他：要禁韓團？
賴瑞隆8歲兒涉霸凌「撼動政壇」！他出面幫護航 臉書慘被灌爆
賴瑞隆替霸凌兒道歉「這些人幫護航」！他揪雙標過往酸：很好笑
