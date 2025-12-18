網友造謠「捐80億歐元換蕭美琴赴歐演說」 北院裁定不罰：不構成社維法要件

台北市 / 武廷融 綜合報導

副總統蕭美琴日前受「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」邀請，到歐洲議會發表演說。不過卻有網友在社群平台發文稱「台灣捐了80億歐元，讓副總統上去噴了20分鐘口水」，引發爭議。事後總統府澄清並報案，刑事局前往機場逮捕這名返國的陳姓網友。而台北地院認為，該訊息無法使聽聞者心生畏懼與恐慌，不構成社會秩序維護法要件，裁定不罰。

陳男在Threads發文稱「法國bbc報導台灣捐了80億歐元，然後讓副領導人上去噴了20分鐘的口水，80億歐元拿來建設台灣不知道有多少？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」總統府隨後發聲明否認相關說法，外交部亦函請警政署、調查局偵辦，追查不實訊息來源。而陳男11月12日從日本旅遊返台時，在機場遭警方帶回說明。

廣告 廣告

陳男辯稱，轉發文章只是好玩而已，認為該貼文明顯是「反串」。而製圖的盧男與轉發文章的陳男皆依違反社維法移送台北地院簡易庭依法裁處。台北地院審理認為，陳男發文未涉治安、公安等事件，亦與民生議題並無直接相關，該訊息無法使聽聞者心生畏懼與恐慌，具備相當智識水平者觀看該訊息，應可知悉是虛假訊息，進而置之不理。

法官認為，若不具備相當智識水平者見聞並聽信後，應對政府公共支出合理性感到不滿，而非畏懼與恐慌，此種不滿情緒，雖然可能有政論性節目對此議題大肆討論或撻伐，然而有識之士即可判斷為虛假，實難評價為「足以影響公共安寧」之情形，不構成《社會秩序維護法》要件，因此裁定不罰。

原始連結







更多華視新聞報導

蕭美琴赴歐洲議會傳言四起！107個造謠帳被抓包 爭議帳被肉搜

駁斥「80億歐元換IPAC演說」 蕭美琴：是許多外交同仁努力成果

網造謠捐80億歐元換蕭IPAC演講 法新社「打叉」駁斥

