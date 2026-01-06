網友酸雙標「支持罷免唱衰彈劾」 黃暐瀚算給你看：還缺14票怎麼過？

政治評論員黃暐瀚近日遭網友點名質疑，稱其一邊主張大罷免是人民權利，一邊卻對彈劾總統案「帶風向」看衰，批評其立場雙標。對此，黃暐瀚在節目中直接「球來就打」，攤開立法院席次數據，從第一階段投票到憲法法庭兩道關卡逐一分析，直言「99%不可能過」。拆解立院席次算給網友看，直言彈劾案要成，「還差14票，你信民進黨會跑票？」

網友：大罷免可以 彈劾總統不行？黃暐瀚：不樂見但尊重

針對網友批評其對「無差別大罷免」避而不談，黃暐瀚澄清，自己過去就曾表達「並不樂見這種狀況」，因為罷免無論成敗都會引發社會仇恨。但他強調，「罷免確實是憲法賦予人民的權利，你要叫我反對，我不反啊！大罷免就是人民的權利。」

他進一步分析，罷免與彈劾本質截然不同：罷免投票由人民決定，「你能知道2028年誰當選嗎？不知道啊，因為人民有投票的意志。」開票前結果未知，代表的是「公民意志」；但彈劾總統則是代議政治下的「算術問題」，席次固定，結果可預測。

還缺14票「民進黨誰會跑票？」

「我不是一再強調不會過，我告訴你就是不會過！」黃暐瀚針對彈劾案給出回應。他指出，彈劾總統需要76位立委同意，但目前藍白兩黨合計僅62席，「你還缺14位，要14個民進黨立委投下同意彈劾，你真的信？」

黃暐瀚進一步拆解數據：彈劾案在立法院成案過程中，第一次投票反對票就有民進黨51票，「這51個人裡面會有14個人，到了第二階段的時候就投同意彈劾賴清德？你真的信？」他指出，要這些人轉向支持彈劾，在政治現實上近乎天方夜譚。

即便立法院第一關通過，第二階段還要進到憲法法庭審核彈劾理由是否正當且合憲，賴清德才會真正下台。這兩道關卡門檻極高，讓他直呼，「以政治常識來看，99%不可能。」

黃暐瀚舉例，就像軍購案大家都知道不會過，「因為你知道藍白62席不會支持嘛，那你是怎麼算的？你就用手指頭算，我也用手指頭算。」

賴清德須團結更多中間選民、爭取過半支持

除了回擊網友，黃暐瀚也對賴清德總統的執政路徑提出建議。他認為，賴清德若想「順風順水」，就必須具備團結更多中間選民的能力，目標應是像前總統馬英九、蔡英文當年一樣，拿到56%至58%的支持度。

黃暐瀚表示，目前賴清德僅維持約四成的基本盤，「2028會不會連任是一個問號。」他建議，執政者遇到問題時要懂得「先緩一緩」，遇到障礙時「你要繞一個彎」，甚至「下面比較低的地方有個洞，那我鑽過去，我一樣能夠過去。」

黃暐瀚強調，執政者必須選擇各種不同的途徑團結最大比例的國人，政策跟理念才能順利遂行。