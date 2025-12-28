網友面交泰達幣 男坑56萬想逃！女追路中拉扯

二人在車道上拉拉扯扯。（圖／東森新聞）





一名劉姓女子和網路上認識的19歲蔡姓男子，相約在高雄四維路口交易66萬的泰達幣，蔡姓男子轉了10萬元後，劉姓女子把泰達幣全轉給對方，蔡姓男子轉身就走，劉姓女子在後面追，二人追到車道上拉扯，警方及時趕到壓制住蔡姓男子以詐欺罪送辦，而劉姓女子也違反了洗錢防制法。

接到報案趕到現場的員警，看到二個人在車道上拉拉扯扯，員警立即衝到車道上，壓制住這名想逃的男子，男子被壓在地上還想掙扎，但是員警人數眾多真的逃不了。

員警vs.男子：「手過來，他的手機。」

而這名被警方壓制的19歲蔡姓男子，是和38歲的劉姓女網友約定在光華四維路口這裡，交易價值66萬元虛擬貨幣泰達幣，蔡姓男子先支付10萬元現金後，劉姓女子將泰達幣轉出，蔡姓男子沒有付剩下的56萬，就直接要離開，劉姓女子要攔下他，男子往車道上衝女子也追上去，二人在車道上拉扯嚇到路過的車輛，還好警方及時趕到。

員警：「交易在哪裡在這裡交易嗎，在這裡我看到是在這裡。」

目擊民眾：「我聽到搶錢搶錢喊得很大聲，很大聲對警察有沒有拿槍，好像沒有因為很多人壓住他，他沒辦法動，5、6個男生把他壓住這樣子。」

警方壓制住蔡姓男子偵訊後以詐欺罪送辦，但是私下賣出泰達幣的劉姓女子，則被警方以洗錢防制法送辦。

