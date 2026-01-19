網友驚呼台北往南港「35元交通工具」直達更快：人少又省時





網友透過社群分享自身搭車經歷，發現「台北往南港」CP值更高的搭車方式，引發討論，獲其它網友留言附議！



「35元交通工具」直達南港

這樣搭車人少更快且不貴！有網友分享自己第一次從「台北車站搭高鐵往南港」，發現票價竟然才35元，車程甚至只要8分鐘，體感像只有5分鐘，忍不住驚呼：「以前到底為什麼要搭捷運」？

原PO透過Threads指出，高鐵直達南港，且比捷運快，票價又和捷運差別不大，整體舒適度更高、CP值又好，掀起許多人附議。

有人分享通常高鐵這段短程的「自由座」都有座位，較少出現人擠人的狀況：「跟捷運差5塊，但一定有位置坐，還不用站站停，體驗比捷運好很多」、「搭高鐵有出去玩的感覺，比較沒有捷運的通勤感」、「我也這樣搭，超省時」、「恭喜解鎖新路線」。

高鐵沒有絕對優勢?

但也有人提醒，高鐵並非有著絕對優勢，包括「高鐵不能用Tpass，若有Tpass可考慮坐台鐵」、「高鐵發車間隔較長，候車時間可能會抵銷行車速度」。

高鐵公司官網指出：

旅客持已啟動自動儲值功能之悠遊聯名信用卡（悠遊 Debit 卡、悠遊簽帳金融卡不適用），可直接感應驗票閘門進站搭乘高鐵「自由座車廂」，並於抵達訖站時，由驗票閘門按旅客搭乘區間，自動扣除自由座全額票價。

需注意悠遊聯名卡屬於普通卡，僅適用於「全票身分」旅客使用。



建議有需求的朋友，先了解乘車相關規定，搭車才更有保障。

