網友驚天津年貨大街商品變貴了，中市府稽查未發現重大違規。（圖：中市府提供）

春節在即，台中市天津路年貨大街上周五開跑，方便民眾採買年貨，有網友反應糖果等商品價格變貴了，市府法制局消保官今天（9日）會同相關單位，聯合稽查，共抽核74家攤商，並未發現重大違規，商圈管委會表示，有要求攤商清楚標示單價及計價單位，若秤重後，認為價格不合理，可以不消費。

台中市政府法制局消保官會同經發局、衛生局、環保局、消防局及警察局等機關，以及經濟部標準檢驗局及行政院消保處與衛福部食藥署，今天到天津年貨大街聯合稽查，分別就攤商販售的商品標示、食品安全、環境清潔、消防安全、及磅秤精準度等項目，進行查核，共抽核74家攤商，其中，52家攤商銷售的食品包裝及標示，均符合規定；另22家雜貨攤商多符合標示規定，有4家未標示產地及廠商資訊，已當場要求攤商改正。攤商磅秤則由經濟部標準檢驗局檢查33台，全數合格。年貨大街活動現場滅火器及瓦斯鋼瓶等，也皆符合規定。

針對消費者反應感覺年貨大街糖果變貴了，市府表示，在年貨大街採購散裝乾貨與糖果時，務必留意價格標示的透明度與準確性。根據消保法第4條規定，業者應提供消費者充分與正確的資訊，因此攤商販售各式年節糖果等散裝食品時，均必須在顯眼處清楚標明「單價」與「計價單位」，例如明確標示為「每100公克」或「每台斤」多少元，嚴禁僅標示數字而無計價基準，以避免因單位認知落差，引發消費糾紛。天津商圈管委會指出，參加年貨大街的攤商，都依規定標示單價和計價單位，若秤重後，消費者認為價格不合理，可以不買。

另外，消保官指出，搭天津年貨大街便車，現場不少臨時攤位，今天稽查時遭警方開單，呼籲消費者採買年貨時，選擇有活動編號的攤商，確保自身權益。（寇世菁報導）