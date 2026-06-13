網友點名大直躋身台北居住最頂之列 信義房屋這樣說

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[FTNN新聞網]房產中心／綜合報導

大直躋身台北最頂居住區！網友於PTT撰文以生活機能、優質鄰居與交通便利作為考量點，點名台北最頂區域，除大安、信義，大直亦名列其中。信義房屋在地專家指出，大直兼具捷運、百貨、河濱公園、知名學區，鄰近內湖科學園區，環境鬧中取靜，成為不少科技業主管、高資產族群與藝人的首選。

大直坐擁水岸、百貨、知名學區，更有捷運與地理位置優勢，是許多高端資產族群自住首選區。（圖／信義房屋）

提到台北最頂居住區，信義房屋大直樂群店專案經理簡子雲表示，大安與信義區是傳統市中心精華，機能與環境有目共睹；但大直近年快速蛻變，捷運、百貨、河濱公園、知名學區一應俱全，鬧中取靜的居住品質在雙北難得一見，加上鄰近內湖科學園區與交通優勢，吸引大量科技業主管、高資產族群及明星藝人遷入，躋身「最頂」當之無愧。

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在產品與房價方面，簡子雲指出，大直商圈以自住客為主，物件以電梯大樓、華廈及指標型高端社區為主，舊公寓釋出量極少。價格方面，舊公寓單價約70至80萬元；屋齡20年以上電梯大樓約110至120萬元；10年內電梯產品及指標社區單價已達140至160萬元以上，高端自住客指名購買意願強烈。

展望未來，簡子雲表示，劍南路捷運站附近多目標複合式大樓（TOD）正積極開發中，整合商場、辦公、餐飲等功能，加上捷運環狀線北段銜接，交通與機能將持續升級。大直地理位置優越、高端社區集中、自住比例高、土地供給有限，房價具備抗跌性與長期保值優勢，穩坐高資產族群青睞名單。

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