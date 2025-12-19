網友一張截圖讓他啞口無言？沈伯洋「普發1萬是中共窮台」翻車全紀錄

普發現金上路以來，已有超過2081萬人完成領取。然而，過去綠營曾強力反對普發現金政策，立委沈伯洋更曾強調這是中共窮台的陰謀，但沈伯洋近日卻否認自己說過相關言論，遭網友與粉專挖出過去發言證據打臉。

沈伯洋不認說過「普發1萬是中共窮台」遭網友打臉（報系資料照）

臉書粉專「PTTGossiping批踢踢八卦板觀察分享」，記錄了沈伯洋近日否認說過「普發1萬是中共陰謀」後，遭網友連續提出證據反駁的過程截圖。沈伯洋在臉書發文提到，最近一直有人喊著要找他辯論，他表示有所誤解，強調「我們是人民選出來的公僕，人民是頭家。跟頭家辯論，贏了又怎樣？」

廣告 廣告

有網友在留言區吐槽表示不用辯論，光問沈伯洋普發1萬是不是中共陰謀，他就倒了。沈伯洋隨即反駁該網友「還在造謠，看你能不能找到一個證據說這是我講的？」隨後立刻有網友舉證新聞報導內容，指出國民黨通過普發現金1萬元時，沈伯洋認為這是中國的陰謀，稱招式是「先窮台再統一」。

沈伯洋不認說過「普發1萬是中共窮台」遭網友打臉（攝自 「PTTGossiping批踢踢八卦板觀察分享」 ）

但沈伯洋持續質疑網友的解讀，表示「回去翻我原文，我就說『不是共產黨在做』，結果你就讀成是共產黨陰謀？」另一位網友隨即提供更直接的證據，截圖沈伯洋7月11日在臉書的發文。該貼文中，沈伯洋明確寫道「如何癱瘓政府？第一招，藍白先修財劃法。第二招，看到政府還是有辦法運作，所以砍你2000億，再凍你1400億。被罵了之後趕快先解凍，反正年底再凍就好。第三招，發現政府還有一點存款可以因應，叫政府把所有的錢拿出來，給全台灣人民一人一萬。共產黨的招，先窮台，再統一。」

沈伯洋不認說過「普發1萬是中共窮台」遭網友打臉（攝自 「PTTGossiping批踢踢八卦板觀察分享」 ）

臉書粉專「紀錄理由伯洋原地翻車續集」分析沈伯洋的回應模式，指出只要拿他講過的話去問他，沈伯洋都會說不對、他不是這樣講的，認為這是其慣用話術，屢試不爽。網友紛紛留言表示「這比什麼八點檔大戲都好看，笑翻」、「翻車一次不夠，你有沒有翻第二次」、「他最厲害的本事就是硬拗」、「屢戰屢敗的戰神」。

延伸閱讀

突破135萬人要彈劾賴清德！網路發起連署熱度夯到一度癱瘓網站

沈伯洋酸藍白內閣夢幻名單 遭網嗆：哪個能比現任部長不專業？

沈伯洋才不怕丁特？ 最新拒戰理由曝：跟頭家辯論贏了又怎樣