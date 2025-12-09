網友「翻牆」上小紅書 葛如鈞示警：詐騙案件恐增加

國民黨立委張智倫、吳宗憲、林沛祥、葛如鈞今日共同舉行「預算翻倍詐騙不減，檢視打詐實效與被害人權益保障」公聽會。（王千豪攝）

大陸APP「小紅書」被內政部以涉詐1706件、財損逾2億為由封鎖1年，不少網友因而分享「翻牆」的方法。國民黨立委葛如鈞今（9）天表示，對於不熟悉網路底層技術的網友來說，反而可能增加掉入詐騙集團陷阱的機會，等同政府餵養、提供詐騙集團更大的獲利溫床；他並示警，市面上會出現越來越多「假紅書」、「假梯子」，可能使得詐騙案件增加。

葛如鈞發言時提到，上周發生內政部封禁小紅書事件，使得許多網友開始學習「翻牆」、「自設 DNS」等做法，對於不熟悉網路底層技術的網友來說，反而可能增加掉入詐騙集團陷阱的機會，也就等同政府餵養、提供詐騙集團更大的獲利溫床。可以想見，之後市面上會出現越來越多「假紅書」、「假梯子」而使得政府不但打詐不成、更可能使得詐騙案件更趨增加。

張智倫指出，從民國111年打詐綱領1.0的1.28億元，到1.5版的15億元，再到2.0版加上各部會計畫，114年度打詐相關預算已來到近70億元，115年度更編列83億元，「錢一路加碼，法一部一部修，為什麼被詐騙的案件數與財損還是降不下來？」他強調，預算效能與KPI必須說清楚，不是只看宣導場次，而是「財損有沒有減少」、「追贓有沒有增加」。

吳宗憲引用路透社數據指出，臉書Meta每年靠詐騙廣告獲利百億美元，數發部僅被動下架貼文，猶如「只打蟑螂不除蟑螂窩」，應強勢要求平台調整演算法，提出具體的詐騙廣告減量與透明度KPI；且國內八成虛擬資產交易流向海外，金管會卻毫無強制力，導致境外平台成洗錢天堂。

林沛祥呼籲，民眾最關心的不只是怎麼防詐，更是「受害後有沒有機會拿回來」，政府要重建人民的信任，就要讓大家真的能感受到詐騙不再是「高報酬、低風險」的犯罪，讓國人有一天可以大聲說出「我們不是詐騙王國」。

