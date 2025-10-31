網友PO文直擊街頭搶案 真相曝「警埋伏抓車手」

台北市 / 綜合報導

有民眾發文，昨(30)日下午在台北市中山區直擊搶案，事後瞭解，警方當時正在埋伏面交車手，被害人提了300萬，沒想到面交時車手發覺有異，三名同夥拿了錢開車逃逸。雖然嫌犯陸續落網，但300萬鉅款至今下落不明。

員警VS.面交車手說：「警察。」員警埋伏在柱子後，下一秒人行道上一陣混亂，黑衣車手，在壓制前的最後一刻，將包包死命往前扔，另一人持球棍衝出來，直接往員警身上打，之後搶走包包。

上車後，連車門都沒來得及關，油門一踩逃離現場，從另個角度看，車手將員警撞倒，沒多久，一旁的灰色轎車接著開走，而被帶走的包包，裡面可是裝了300萬現金。

廣告 廣告

員警VS.面交車手說：「被你打到啦，膝蓋受傷。」車手在現場被逮，雙手上銬坐在地上。這場景，一度有民眾誤以為搶案，上網發文，寫下驚險的直擊過程，但聯合壓制的好心路人，原來是員警。

目擊店家說：「有民眾在說是不是搶劫，可是又不太像，我們那時候以為是，類似像暴力討債，所以我們就趕快，有同仁就趕快報警，他(車手)被壓倒在地之後，他就有被上銬，那我們才發覺好像，跟我們想像的不太一樣。」

事發生在30日下午4點多，台北市中山區民權東路，被害人被詐騙30萬報案，警方要被害人再約面交埋伏，被害人提領300萬，面交時車手發現行跡敗露，把錢丟給同夥逃竄，目前4名車手通通都被逮，但現金仍下路不明。

這次埋伏車手，造成兩名員警受傷，事後調查他們根本不懷好心眼，是計畫性搶奪，要把錢拿去買虛擬貨幣，儘管嫌犯落網，但民眾的百萬現鈔，卻在警方眼前被拿走，目前還在追查下落。

原始連結







更多華視新聞報導

街頭槍擊案！ 美「巴爾的摩」晚間傳槍響至少6傷

新竹銀樓搶案！ 35歲男佯裝看金鍊秒劫 1小時落網

台南銀樓搶案！ 鐵鎚匪劫走「13兩黃金」拒透露下落

