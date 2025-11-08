網吃台中IKEA牛排疑「肉太生」上吐下瀉 台中食安處要查

網友到台中IKEA吃爐考牛發生上吐下瀉，衛生局表示將派員稽查。示意圖，取自foodiesfeed

跨國連鎖賣場IKEA除了賣家具，不少民眾會也特地去用餐。不過有網友指出，6日跟未婚妻到台中店吃晚餐，點了爐烤牛排3分至5分熟，回家後上吐下瀉。台中市衛生局表示，食安處將前往店家稽查製作流程，目前未接獲醫院通報，將持續關注。

網友發文提到，他6日與未婚妻前往台中IKEA吃晚餐，點了爐烤牛和豬肋排，店員提醒爐烤牛是3分、5分熟，店員夾牛排到餐盤上時，只有表面煎熟，未婚妻說「這麼生有嚇到」，但是眼見後面有很多人排隊等候，不敢說不要。

廣告 廣告

網友說，未婚妻吃了一半，自己吃了三分之一，當晚11時未婚妻開始肚子痛，凌晨出現上吐下瀉，大約吐了7、8次、拉了6次，吐到胃痙攣；自己也是在清晨5時許吐了1次、拉了3次。

台中市衛生局說明，有關民眾反映至南屯區某餐廳用餐，疑因餐點熟度不足造成餐後身體不適一案，食安處已錄案將前往店家查核製作流程，若查有不符合食品良好衛生規範準則項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。目前未接獲醫院通報，將持續關注通報情形。

據《ETtoday新聞雲》報導，IKEA表示，對於顧客反映的用餐經驗感到抱歉，已主動聯繫當事人表達關心。IKEA重視顧客健康與餐點品質，餐點皆依循嚴格的衛生與製程標準準備。經了解，目前未接獲其他顧客有相似反映，後續也會加強現場作業流程與人員訓練，以提供更安心的用餐體驗。

更多太報報導

石崇良再拋新政 「專責醫師」明年擴大照顧0到6歲

坦言補充保費「2萬元門檻太低」 陳時中：政策沒有轉彎、要有劫富濟貧精神

鳳凰颱風估「下週三登陸中部地區」 週一發布海警、週二陸警