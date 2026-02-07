網咖廚房「冒火球」 一半客人仍淡定打遊戲

新北一間網咖竄火，廚房裡的油鍋整個起火燃燒，卻出現兩樣情，一半的人著急想滅火，另一半人卻淡定繼續打遊戲，迷失在虛擬世界裡沒打算要逃，還好最終沒造成傷亡。

事發在新北三重三陽路的網咖，疑似員工做完餐點後，沒按照SOP關掉油炸機，高溫持續引燃釀禍。業者說，第一時間已賠償客人損失，油鍋、油煙機都得換新，目前只能先開電扇持續抽風，希望盡速散掉燒焦味。

只不過，失火當下卻沒人要逃，甚至還一臉淡定專注打遊戲，缺乏危機意識讓人傻眼。

廣告 廣告

新北市／黃于臻 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

海軍少尉失聯4天 嘉市警網咖找到人了

男疑天冷猝死躺網咖 開台過夜逾10小時

遏止青少年滋事釀悲劇 新北警擴大臨檢