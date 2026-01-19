網售小型焚化爐是犯罪！環境部：恐面臨最重5年徒刑並罰1500萬
有業者於臉書推銷未裝設空氣污染防制設備的小型焚化爐，宣稱可自行處理廢棄物，節省清運費用，環境部今日對此指出，此舉已觸犯《廢棄物清理法》刑事規定，可處1年以上5年以下有期徒刑，並得併科1500萬元以下罰金，將正式函文臉書管理單位Meta立即下架違規廣告及貼文，並對累犯帳號進行限制，任何透過數位平台推銷非法環保設備的行為，將追查到底。
環境部說明，任何廢棄物焚化設施須符合嚴格的排放標準，網傳小型焚化爐若未裝設集塵、洗滌及戴奧辛過濾等防制設備，燃燒廢棄物時會產生大量PM2.5、戴奧辛及重金屬等劇毒物質，依《空氣污染防制法》，違法設置及操作焚化設備，最高可處2000萬元罰鍰，並勒令停工。
除空污問題，環境部指出，銷售與購置此類設備進行廢棄物處理，涉及非法處理廢棄物，針對賣家與買家未經主管機關許可，提供土地、提供設備或非法經營廢棄物處理行為，已觸犯《廢棄物清理法》第46條刑事規定，可處1年以上5年以下有期徒刑，並得併科1500萬元以下罰金。
環境部表示，此類於網路平台散布的違法推銷廣告，環境部已採取嚴厲行動，將正式函文Meta，指出該類廣告內容涉嫌教唆並誘導民眾進行違法的廢棄物處理行為，嚴重違反我國環保法令與平台廣告刊登政策，要求立即下架相關違規廣告與貼文，並對累犯帳號進行限制。
環境部強調，網路空間並非法律邊緣，任何透過數位平台推銷非法環保設備行為，該部將追查到底。
