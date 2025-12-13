網售筆電手機全是假 運彩業者幫下注卻成「警示帳戶」 5

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

台北市刑大隊偵五隊日前在網路發現簡姓男子利用臉書、PTT等社群平台假借販售電競筆電、顯示卡、iPhone、三星等廠牌手機方式實施詐騙；特別的是，簡男提供被害人的匯款帳戶，竟是他平時下注運動彩時，代他下注的投注站業者所有，總共有數10人受害，財損金額約30萬餘元。

警方調查，簡男利用臉書、PTT等社群平台，刊登自網路上擷取或曾經持有的商品照片，誘騙被害人上當匯款；而簡男所提供的匯款帳戶，竟是代他下注的運動彩券投注站業者所有，業者在完成下注後才發現帳號遭警示，驚覺遭三方詐騙。

全案經偵五隊蒐證多時，見時機成熟，循線將簡男查緝到案，現場並查獲作案用手機等證物，訊後依加重詐欺罪嫌，移送桃園地檢署偵辦，檢方全案偵結後也將簡男起訴。

警方呼籲，民眾網路交易應提高警覺，匯款前應先多方查證，並請買家出示相關購買證明，並儘量以面交方式交易，避免提前匯出款項，以防歹徒有機可趁。有任何疑慮，請立即撥打165反詐騙專線或向附近警察機關諮詢，以避免受騙。

照片來源：翻攝畫面

