網售「仙佛界職位」疑有女網友購買後輕生！警方已介入調查

一名網友在社群平台販售「仙佛界職位」，並聲稱一名女性在購買所謂「職位」後輕生「在仙佛界過得很好」，引發網友憤怒撻伐。對此，刑事局已於今（8）日回應，警方已依程序受理並展開調查。

有網友在社群平台販售「仙佛界職位」。（圖／翻攝自Threads）

根據網路流傳的截圖，一名網友在社群平台Threads上發文表示，曾有一位生活困苦的女網友私下聯繫他，表示想購買他所販售的「仙佛界職位」。這名女網友向他訴說生活中的絕望，並擔心輕生後會背負傳統習俗中的種種罪名。

令人震驚的是，在完成所謂的「職位申請儀式」僅僅兩天後，這名女網友便輕生逝世。更令人髮指的是，這位網友不僅不以為意，還在貼文中聲稱：「她現在在仙佛界過得很好，那裡沒有以往那些傷害她的人，還有更大的自由空間。」他甚至補充道，該女網友還想著「精進自己」，希望找一個跨州範圍的大型宗門勢力當弟子。

更加令人不寒而慄的是，這名賣家在文末還不忘宣傳：「要是活著痛苦，有時為自己安排後路、提前結算，也是一種解脫。」這番言論一出，立即引發網友群情激憤，紛紛向警方檢舉。目前原始貼文已被刪除，但網路上仍流傳相關截圖。

對此，刑事局已於今（8）日回應，警方已依程序受理並展開調查，將與發文網友約談後釐清發文內容是否屬實。若查證確有民眾遭網友鼓吹後尋短，該發文者可能涉犯刑法加工自殺罪等刑責。刑事局也提醒，網路言論若涉及不當鼓動或誤導他人，也可能觸法。

