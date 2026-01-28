網售「小型焚化爐」 環境部指違法要求下架

「它處理起來是沒有煙的，而且速度很快。」影片中介紹這個小型焚化爐有多好用的旁白，有明顯大陸口音，而另外這則影片，一樣有著大陸口音，標榜焚化爐有多能燒，海綿、汽車坐墊、汽車座椅通通能燒，而且無煙。

「橡膠、塑料、廣告牌都是沒有問題的，只要是易燃的，都可以用我們無煙爐來進行處理。」

臉書上類似影片不少，有的純粹短影音，有的則在影片簡介歡迎加Line聯絡，記者實際與業者聯繫，業者迅速回覆，表示這款小型焚化爐有在賣且是大陸製，售價從5萬到15萬不等。但環境部早就宣導，違法設置及操作焚化設備，最重罰2000萬。

環境部環管署長顏旭明指出，「因為它沒有污染防制設備，可能對我們的環境造成重大影響，尤其燃燒過程，很容易造成戴奧辛的產生及粒狀污染物、重金屬的排放。」

像這個小型焚化爐焚燒時，明顯有綠色火焰，代表燃燒物含氯，會產生戴奧辛，另外沒有廢棄物清理證照用這樣的焚化爐，最高可處5年有期徒刑，環境部表示，已發函請臉書下架相關廣告。

環境部環管署長顏旭明指出，「要求將這些廣告下架，並對相關連結予以封鎖。」

新竹市環保局廢棄物處理科長賴衍臻指出，「民眾如有發現非法設置焚化爐，或焚燒廢棄物的行為請立即通報。」

目前全台尚未查獲有人違法購買使用，但各地環保局確實接獲民眾詢問，使用是否違法？環境部指出，這絕非省錢神器而是違法陷阱，已搜尋到超過150件類似影片與廣告，截至28日仍可見部分廣告尚未下架。