網問中國是否打過來？賴清德：指中2027做好攻台準備 非指一定

總統賴清德29日出席「總統與青年論壇」。（取自賴清德臉書）

網路提問中國是否打過來？總統賴清德今（29）日表示，他的作法是「勿恃敵之不來，恃吾有以待也」，不管中國有沒有動手，台灣要做好準備。有一些媒體與民代誤會，國際社會講二零二七，是指中國要做好攻台的準備，倒不是說二零二七年那一年要攻打台灣。

賴總統下午出席今周刊所舉辦「總統與青年論壇」，與來自全國各地兩百多名高中生互動交流，聽取高中生的提案並給予回饋，並回答學生事先在網路的提問，以及學生在現場的提問。

針對網路提問中國是否會打來？賴總統表示，中國會不會打來，他應該是最關切的人，這個問題是身為總統最關切的問題，他的作法是「勿恃敵之不來，恃吾有以待也」，不管中國有沒有動手，台灣要做好準備；國際社會都講「二零二七年之前要做好攻台的準備」，有一些媒體與民意代表誤會了，國際社會講二零二七，是指中國要做好攻台的準備，倒不是說二零二七年這一年要攻打台灣。

賴總統指出，這就是為何他上任後，就要提高國防預算，希望明年達到GDP的百分之三以上、二零三零年達到百分之五，更在總統府成立全社會防衛韌性委員會做全面準備；而最近政府發放「小橘書」（全民安全指引），就是希望在面對天災、颱風、地震時，可以經由這本書了解如何保護自己又幫助別人。

賴總統表示，國防特別預算主要達到三個目標：第一，打造台灣之盾，就像下雨總要撐把傘，如果中國飛彈打來、無人機過來，總要有「台灣之盾」，保存戰力、保護關鍵基礎設施、保護全國人民生命財產的安全；其次，人工智慧化時代來臨，國防的攻防體系也要導入人工智慧，不是用個人去看，中國打過來一定是複數，台灣用人工智慧區分高中低空有效攔截。

賴總統提及第三是國防工業，台灣是全世界少數幾個國家有能力打造國防工業，國防工業需要創新，未來是無人機、機器人、無人艇等各型無人載具，非常需要年輕人投入，用創新的思維投入這個領域，讓國家更安全、產業升級轉型、經濟更進步、收入能夠更好。

對於台灣未來十年不能錯過的三個機會，賴總統表示，三個機會分別為智慧化、淨零轉型以及國際角色，當台灣成為國際社會信任、負責任一員的時候，「我相信國際社會也會給台灣許多機會。」