網問蔡依林有首歌「勤美。市區。台中」是什麼？ 熱議一天本人看到回應了
蔡依林即將在12月30、31日及2026年1月1日於台北大巨蛋開唱，這是她的大巨蛋處女秀。社群媒體Threads上，有網友提問寫著「今天聽到一首歌好像是Jolin的聲音，但我不確定是不是，大概是有聽到『勤美。市區。台中』⋯是這樣嗎？」吸引許多網友的回答，甚至連蔡依林本人都看到了。
原po貼文剛貼出沒多久，就有網友給出正解「是不是 Fish Love？前面開頭的歌詞是：『心沒，死去，太久』」，也有網友笑說「Jolin：早知道MV在台中拍就好，還跑去杜拜」，事實上〈Fish Love〉MV遠赴杜拜拍攝，加上後製耗時將近3個月才完成，將杜拜的美景海邊、沙漠都一網打盡。
而這個網路哏，蔡依林本人也看到了，18日她在IG貼出〈Fish Love〉MV，並寫著「勤美。市區。台中。備備備…起」，讓不少粉絲覺得很有趣。事實上蔡依林在11月底結束簽唱會之後，就飛往LA為演唱會進行彩排，接著帶著大隊人馬回到台中移地進行排練，據了解大巨蛋舞台已經搭建完畢，她也開始緊鑼密鼓的彩排，甚至一路彩排到超過晚上10點的睡覺時間，足見她對於這次演唱會的看重。
