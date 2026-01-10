網問長太漂亮「有什麼困擾」釣出舒華 12字回答粉絲看呆：超派

娛樂中心／徐詩詠報導



南韓人氣女團「i-dle」台籍成員舒華，除了美貌之外，其白皙發亮皮膚更是不少人嚮往的完美膚色範本。日前有粉絲在她的IG美照上留言詢問「長得太漂亮有什麼困擾」，竟調出她本人親自回應，字內容更是讓網友笑翻。









網提問長太漂亮「有什麼困擾」竟釣出舒華 12字回答超直白粉絲看呆：超派

舒華曬出一系列美照。（圖／翻攝舒華IG）

舒華日前在IG曬出一組照片，只見她身穿寧平口洋裝，露出肩頸與鎖骨，讓整體看起來輕盈又有夏日感。混搭銀色小熊鍊條腰帶，紮起高高的丸子頭，屬於韓系感十足的溫柔盤髮造型，讓精緻五官更顯立體。此教科書等級的穿搭與造型，立刻掀起一波關注潮。

面對粉絲提問舒華也大方回應。（圖／翻攝舒華IG）

在眾多留言中，一名粉絲寫下：「長得太漂亮有什麼困擾？」，舒華也親自現身回應了指出：「一堆髒東西容易大驚小怪吧。」讓網友們盛讚「說得真好！」、「妳也太幸運了吧！被舒華本人回欸欸欸」、「太會了吧」、「還得是我華姐」、「超派欸，好喜歡」。





舒華超值白回憶讓網友讚翻「超派」。（圖／翻攝舒華IG）















