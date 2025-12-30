網問隱瞞爸媽「做過最誇張」的事 這3件震驚萬人

許多人小時候因為怕被罵，總是會有一些「小祕密」不敢讓父母知道。（示意圖／Unsplash）





許多人小時候因為怕被罵，總是會有一些「小祕密」不敢讓父母知道，可能是一張分數不好的成績單、或是某次闖禍受傷，甚至到了成年出社會工作後，仍然沒有讓爸媽知道。

近日有網友好奇大家「隱瞞爸媽做過最誇張的事情」有哪些，在Threads上引起激烈討論，不少塵封已久的祕密讓人看了直呼「一個比一個還瘋狂」。以下節錄3則皆獲得1萬讚以上的分享：

隱瞞爸媽做過最誇張的3件事

沒告知就轉學

有網友分享，就讀高中時沒有告知家人，就自己申請轉學，在新學校就讀整整一個學期才被家人發現。

偷對發票拿獎金

有網友透露，以前家門口放鑰匙的地方，有一個竹籃用來放發票，開獎時母親會拿來對，但他有段時間會搶先對完，並挑出中獎的的發票，當母親抱怨「都沒中」時還要演一下「沒關係啦，下次就有了」。

原PO接著表示，後來覺得母親太可憐，某次把其中一張中了200元的發票放回去，聽到母親對完獎號又說「都沒中」自爆「不可能啊，有一張啊」才穿幫。

15樓高爬窗回家

網友分享，家住在15樓，學生時期某天弄掉鎖匙進不了門，直接從窗外爬進家裡，再拿備用鑰匙去配一副新的，還裝作沒有弄丟的樣子。

如此危險的舉動嚇傻不少人，以為原PO是從「1樓爬到15樓」，對此原PO解釋「是從15樓樓梯間窗戶爬回家裡，並不是1樓爬到15樓」，但其他網友依舊覺得太瘋狂，表示「這麼高其實也很可怕」。

其他分享

除了以上例子，該篇串文中還有不少驚人的行為，讓大家看完直呼「發現我根本乖小孩」、「已經困在留言區整整10分鐘了還是出不去」、「看完留言後突然發現自己偷網購都沒什麼大不了」。

不過，串文中也有不少令人鼻酸的留言，有名網友藉「爸媽不知道」這點分享，自己的父母已過世多年，即使自己現在過得不錯，卻無法告訴他們，表示「我還是想讓他們很驕傲」，看哭不少網友。

