網問：不考慮錢最想做什麼？ 釣出蔡英文神回一句10萬人按讚

前總統蔡英文日前在社群與網友幽默互動。（翻攝threads@tsai_ingwen）

前總統蔡英文卸任後人氣不減，在Threads上與民眾零距離互動已成日常。最近有位網友在社群提問「不考慮錢最想做什麼？」這則貼文意外釣出小英前總統本人幽默回覆，引發超過10萬名網友圍觀狂讚，成為熱門網路話題。

網友夢想超暖心

一名網友最近在Threads發文提問，「如果今天不用考慮錢，你最想立刻做的是什麼？」貼文迅速爆紅，累積7000多則討論，許多台灣網友愛心爆棚，瘋狂許願：「收養所有父母不愛的小孩」「把所有病人的醫藥費付清」「讓世界的每個孩子都能擁有公平的教育機會」「蓋一間可以容納台灣所有流浪動物的家，讓他們不再流浪」「把全台灣薪水不滿十萬的加到十萬」。

保衛台灣凝聚力強

另外，也不乏幽默的政治狂想，像是「買單國防預算」「把台灣加裝個巨大引擎開到地中海選個好位置，跟中國說bye bye，從此擺脫潮濕、中國威脅、颱風」「把所有要把台灣賣掉的人送到中國去」。這種集體利他的思維模式，讓許多路過的網友感嘆終於明白為何台灣人總能展現強大的社會凝聚力，「我被下面台灣人的留言暖到需要開冷氣」，認為台灣人或許在不經意間，已經共同創造一個充滿善意的天堂。

蔡英文留什麼言引爆動？

前總統蔡英文也現身留言區打趣提問「沒人考慮做總統嗎？」網友們紛紛笑翻，留言吐槽總統真的太辛苦，「柯文哲天天考慮，但是也沒做到啊，這是命」「這是考慮就能做的嗎！妳行妳上」「我OK您先請」，還有人則肯定她的貢獻，「您已經是總統天花板，很難超越」「做總統太難了，但妳做得很好」。

更多鏡週刊報導

曾參與WTO談判！ 蔡英文看台美關稅結果曝心聲：很有感觸

蔡英文看12強《冠軍之路》後 感動直呼：我們總是一關一關地過

蔡英文半夜現身Threads！女童剪「小英頭」釣出本人回應 吸萬人朝聖...網歪樓：幾點了蔡小姐