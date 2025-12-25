網問「今年是暖冬」？ 氣象粉專拿「霸王寒流」打臉：跨年恐再迎強烈冷空氣

氣象粉專「台灣颱風論壇」提醒，跨年後可能出現一波強烈冷空氣。（示意圖／趙文彬攝）

受大陸冷氣團影響，今晨（26日）最低溫出現在新北石碇僅10.1度，中央氣象署也發布了低溫特報，指出新北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，提醒民眾注意保暖。民間氣象粉專「台灣颱風論壇」就指出，不少網友會疑惑今年是否沒有「冬天」，但小編以2016年「霸王寒流」舉例，當年12月溫度也是相當高，因此不能太早下定論。

「台灣颱風論壇」在Threads發文表示，這波冷氣團已輕鬆達標，現在起會由北向南陸續轉冷。小編提到，許多人在問「冬天是不是不見了」，小編認為起碼等到1月結束再來討論，「冬季現在才打到差不多第3局而已吧，現在就宣告真的太早了。」

廣告 廣告

小編指出，不少人會提及2016年1月的「霸王寒流」，實際上「霸王寒流」前幾個月，出現近10年來數一數二熱的12月（參考的是台北氣象站月均溫），「當時如果就大喊冬天不見，事後一定看起來像笨蛋一樣，所以齁，不要太早定音啦！」

小編也說，目前相關預報顯示，跨年後可能真的會有一波強烈冷空氣來襲。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

不倫風波後再掀話題！范姜彥豐聖誕曬照 昔日好友全到齊被解讀「選邊站」

全是台灣訂單！一次訂1500根「鋼鐵香蕉」 網歪樓笑翻：急診要忙了

11歲男童騎騎YouBike擦撞法拉利超跑 網友驚呼：弟弟「財負自由」