網問「張文父母要變賣家產賠償嗎？」 律師顏紘頤給解答

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

27歲兇嫌張文在北捷隨機傷人後，最終於誠品南西墜樓身亡，釀成4死11傷。對此，律師顏紘頤表示有人詢問：「張文的父母需要變賣家產，去賠償給受害者家屬嗎？」而他也在臉書上給出解答。

27歲兇嫌張文在北捷北車和中山站一帶隨機傷人後，最終於誠品南西墜樓身亡，釀成4死11傷。（圖／翻攝畫面）

顏紘頤在臉書發文表示，因為台灣採繼承法制，是概括繼承有限責任的限定繼承，張文的繼承人也要繼承他這次行為所造成的全部損害賠償責任；不過，還是可以主張限定繼承或拋棄繼承，來減輕或免除責任。

廣告 廣告

顏紘頤指出，從新聞來看，張文應該是沒有積極遺產可以賠償被害人，所以他的繼承人（應該是父母）依法要繼承他的賠償責任；除非他的父母沒有拋棄繼承，又有無法主張限定繼承的事由，才需要變賣家產去賠償被害人。

顏紘頤提到，除了各項撫卹之外，被害者可能就只有犯罪被害的180萬元補償金，很無奈也很現實；之前三峽大車禍的被害人也是類似情形，因應之道，只能建議大眾盡量以各項保險（尤其是意外險）來保障自己及家人。

更多FTNN新聞網報導

「如果開車撞死張文會怎樣？」 律師點破關鍵1句：沒有人是上帝

37歲騎士遭張文一刀割喉 胞姊親筆淚吐「無法釋懷」：希望替你擋下一切

張文失業1年有金援！母親每季匯款金額曝光 警方續查「冷錢包、虛擬幣」挖金流

