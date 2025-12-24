網問「8+9為何不擋張文砍人」 他笑回：我們看起來會去誠品嗎？

誠品南西店19日發生隨機砍人案。圖／攝影鄒保祥

台北19日發生駭人隨機砍人案，27歲兇嫌張文先後在捷運台北車站、中山商圈隨機砍殺路人，導致3死11傷，自己則在逃跑過程中墜樓喪命，引發全國關注。有網友好奇詢問，平常逞凶鬥狠的「8+9」（八家將，大多指的是年輕流氓）為何不到誠品內阻擋張文砍人，勾起大批「8+9」留言回應「我們看起來會去誠品嗎？」

19日砍人案發後，有名網友在Threads上好奇詢問「為什麼要砍人不敢去砍黑道？平常逞兇鬥狠的89怎麼不敢去擋砍人的？」該篇貼文吸引上百則留言，至今已累計超過40萬次瀏覽。

廣告 廣告

張文砍人案發後，有網友詢問「8+9為何不擋張文砍人」掀起熱議。圖／翻攝自Threads

網問「為何不去誠品」擋人？大票「8+9」現身說法

該篇貼文也勾起大批自稱為「8+9」的網友留言，「你是哪一隻眼睛看過我們會去那種地方」、「我們看起來會去誠品嗎？」、「身為一個三重在地89，我不太會去誠品」、「你覺得我們會去誠品膩？你看他過了台北橋還敢不敢這樣」、「如果是嫌犯在台中發生這種事，通常他是撐不到警察到場的」、「身為一個老了的89，誠品我連去都沒去過謝謝」、「我們是89，不是87」。

也有人直接列出3點提醒，表示第一，我們（8+9）不太會去書店，第二，不太會搭捷運或去車站，除非做愛心發物資，第三，出手制止「有可能被警察押在地上的是我們還不一定咧」。

眾多「89留言」吸引大批網友朝聖，紛紛讚許「這篇一堆89阿志神回，第一次讓我覺得他們孩很有自知之明嘴不下去了」、「這篇文裡的89幽默到瞬間讓我蠻喜歡89的」、「從來沒有一篇留言這麼誠懇的，愛了愛了」、「看完留言已經完全懂89的魅力」、「留言好好笑留友看」、「認真把留言區每一個留言都看完了」、「我笑出豬叫聲」。



回到原文

更多鏡報報導

偷吃閨密男友！私密照被PO網狠嗆「專業小三」 她告正宮卻慘輸

國中割頸案法官竟問「讓加害者孝順你們？」 王鴻薇痛批：這就是恐龍法官

日寫真女星握手會無人到場急喊卡！她「強顏歡笑」尷尬畫面爆紅