網問「89為何不去擋砍人嫌犯」？ 他神回：我們看起來會去誠品嗎？

台北捷運中山站外事發地點。（圖／黃耀徵攝）

台北市19日晚間一名27歲嫌犯於捷運台北車站出口通道、中山站外及誠品南西店內發動隨機攻擊，釀4人死亡，引發社會震驚。然而，有一名網友好奇，「平常逞兇鬥狠的8+9（泛指黑道或角頭），怎麼不敢去抵擋砍人的嫌犯」，因此在社群平台發文詢問。對此，吸引許多「8+9」留言回應喊：「我們看起來會去誠品嗎？出手制止可能會先被警察押在地上」，讓大票網友笑翻了。

在19日的慘案發生後，有網友在社群平台Threads發文詢問，「為什麼要砍人不敢去砍黑道？平常逞兇鬥狠的89怎麼不敢去擋砍人的？」貼文曝光後引發熱議，至今已吸引20萬次瀏覽。

廣告 廣告

對此，許多自認是8+9的網友紛紛留言道：「我們看起來會去誠品嗎？」、「你是哪一隻眼睛看過我們會去那種地方」、「第一、我們不會去書局；第二、也不太會搭捷運跟去車站，除非做愛心發物資；第三、我們出手制止，可能被警察押在地上的是我們還不一定咧」、「身為一個三重在地89，我不太會去誠品，再來假設真的遇到，我不會拿什麼都沒有的身體去擋他全副武裝」、「你覺得我們會去誠品膩？你看他過了台北橋還敢不敢這樣」、「89越來越難做了，我們不會去書局甚至搭捷運，就算我們去那些地方，搞不好還會被攻擊說『猴子也會看書』」。

留言區多則的神回覆也讓大票網友笑翻：「有道理」、「這篇文裡的89幽默到瞬間讓我蠻喜歡89的」、「拜託你們不要這樣，留言好好看」、「這真的無法反駁」、「真的會笑爛」、「笑出來，超煩，搞不好有氣質89啊」、「一堆89阿志神回，第一次讓我覺得他們很有自知之明，嘴不下去了」、「留友看快笑死了」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

電燈泡變男主1／夏宇禾深夜電暈人夫 嘴對嘴大方接招

承諾落空2／范瑋琪挑戰4.5萬人場館失敗 朱孝天單飛成效不佳

電燈泡變男主2／起底夏宇禾勾纏的人夫 竟是望族富三代