網喊停辦「新北耶誕城」蘇巧慧板橋拿6成票 侯友宜回應了

侯友宜指打造「新北歡樂耶誕城」為國際品牌不容易。資料照 新北市府提供



立委蘇巧慧將代表民進黨參選新北市長，有網友喊話停辦新北歡樂耶誕城，可在板橋拿到6成選票，蘇巧慧允諾思考。對此，新北市長侯友宜今（6日）受訪表示，新北歡樂耶誕城在市府規畫與掌控下，交通都非常順暢，成為國際知名品牌相當不容易，今年即將開幕，歡迎大家一起來。

民進黨昨（5日）選對會建議中執會徵召蘇巧慧參選2026新北市長，蘇巧慧也表示，已經做好準備來承擔重任。有網友提出，蘇巧慧選舉政見只要有「停辦新北耶誕城」，就有望在板橋拿到超過6成的票數。蘇巧慧今回應，她會重新思考，創造一個讓新北人認同、讓外地人喜愛的活動。

廣告 廣告

侯友宜下午受訪表示，這幾年持續掌握、分流規劃新北耶誕城狀況，民眾都配合搭乘大眾捷運跟公車來到新北歡樂耶誕城，交通目前都非常順暢，且新北歡樂耶誕城是一個城市的品牌，也是國際知名，能成為這樣一個品牌是不容易的，期待今年即將開幕，歡迎大家。

至於蘇巧慧出線後，新北市副市長劉和然更新臉書大頭照，是否有意備戰？侯友宜說，歡迎每一個人想為新北、能為新北做事，他都歡迎，也給予祝福、加油。

更多太報報導

2026出征新北？李四川喊為蘇巧慧加油：輝達進駐比選舉重要

T17、T18分手費出爐！李四川估約45億以內：多的錢輝達願概括承受

新壽解約最新進度！李四川：本週確定成本、下週送議會