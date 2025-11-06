網喊廢新北耶誕城！蘇巧慧喊「重新思考」 侯友宜：交通目前很順暢

記者楊士誼／台北報導

新北耶誕城自2011年由時任市長朱立倫舉辦以來已14屆，但伴隨的壅擠人潮、UBike站點停用、交通打結令市民詬病，更有聲音希望廢除。民進黨立委蘇巧慧今（6）日表示，她會會重新思考，希望創造讓新北人認同，也讓外地人喜愛的活動。新北市長侯友宜則表示，市府有掌握交通狀況，交通目前都非常順暢，歡迎大家來新北歡樂耶誕城。

日前被民進黨選對會拍版徵召參選新北市長的蘇巧慧，上午受訪時被問及，若當選市長是否會處理耶誕城？蘇巧慧則說，耶誕城已經舉辦14年，板橋人最在意的就是舉辦期間的交通大打結。「如果它的舉辦期間越來越長，那當然市民的反應也就會越來越大」。她表示，未來會以用心、有活力的觀念重新思考該活動，包括在地經濟、交通運輸、活動意涵等方面，希望能創造一個讓新北人認同，也讓外地人喜愛的活動。

侯友宜下午出席議會總質詢前受訪時，也被問及市民對耶誕城期間的交通感到頭痛一事，侯友宜則說，這幾年市府對整個交通的狀況都一直有掌握，不管是分流規畫、交通號誌管控，民眾也都配合搭乘大眾運輸來到新北歡樂耶誕城，「交通目前都非常的順暢」。侯友宜也表示，有機會還是能夠到新北歡樂耶誕城，因為耶誕城是一個城市國際知名的品牌，能成為這樣的品牌並不容易，今年耶誕城即將開幕，歡迎大家來。

另對於副市長劉和然發布最新形象影片，並說自己現在走的是許光漢的風格？侯友宜則表示，做自己最好，不斷地為市民努力奉獻，呈現自己的理念讓大家看見。

