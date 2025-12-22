網喊抵制UG！ 「最強珍奶股」聯發國際跌逾半根

台北市 / 綜合報導

手搖飲品牌UG的老闆，聯發國際董事長鄭凱隆，因為在台北市隨機攻擊事件的哀悼現場，大秀自家產品，被批評是「藉悲劇打廣告」。昨（21）日他召開記者會致歉，但還是難以平息眾怒，網路上不少民眾，揚言抵制UG在內的各個品牌；曾經被譽為「最強珍奶股」的聯發國際，今（22）日股價直接跌了超過半根停板。

聯發國際董事長鄭凱隆(12.21)說：「我們再一次地向大眾道歉，那希望網友可以諒解，再給我們機會。」語帶哽咽向社會致歉，聯發國際董事長鄭凱隆，19日台北市隨機攻擊事件後獻花哀悼，卻在花束旁放上自家飲料，引發爭議，似乎已經影響生意，像是UG台北東區這間門市，只有香港遊客來消費，門可羅雀。

廣告 廣告

台灣民眾說：「見仁見智吧，但他做的方式比較不妥，他可以拿給附近的工作人員，他不需要放在那裡。」台灣民眾說：「我覺得有點過度被放大，因為我們一般去致意的時候，我們也會去說自己是誰，在上面有一些商標的顯現，我覺得好像也不是不行。」

民眾評價不一，不過網路上已經掀起不滿聲浪，聯發國際旗下品牌，除了手搖飲UG，還有知名的歇腳亭，以及星馬料理MAMAK檔，通通都被點名抵制，22日聯發國際股價，更是跌了超過半根停板，跌幅一度超過7%。

公關顧問Alice說：「上市櫃公司的主管言行，其實都會影響到股價，品牌當然可以在社會重大事件上表達心意，可是要拿捏分寸，因為大家的眼睛是雪亮的。」原本聯發國際因為UG展店效應，即便在淡季十一月，也讓營收創下史上第三高，如今釀出公關危機，品牌形象毀於一旦。

公關顧問Alice說：「捐出一日所得，或是利用門市據點的資源，主動找警消來合作反恐演練，甚至加強員工的危機訓練，而且把相關的知識分享到網路上，其實都會是比較實際的做法。」作為上市櫃公司，沒能善盡自身資源，反而被批評造成二次傷害，想挽回商譽，恐怕沒這麼容易。

原始連結







更多華視新聞報導

北捷英雄！ 57歲余男肉身擋張文遇害 警：只有他見義勇為

北車.中山商圈隨機攻擊 民眾四處逃竄.場面怵目驚心

台鐵警語廣告致敬「新世紀福音戰士」 引發網友熱議

