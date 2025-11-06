網喊政見「停辦耶誕城 」板橋選票破6成 蘇巧慧：會重新思考整個活動

新北市 / 武廷融 綜合報導

民進黨昨(5)日召開選對會，決議向中執會建議徵召立委蘇巧慧參選2026新北市長，蘇巧慧也表示，已經做好準備來承擔這個重任。而有網友提出，蘇巧慧選舉政見只要有「停辦新北耶誕城」，就有望在板橋拿到超過6成的票數。對此，蘇巧慧今(6)日回應，新北板橋耶誕城最大的問題就是造成板橋交通大打結，她會重新思考，創造一個讓新北人認同、讓外地人喜愛的活動。

民進黨選對會5日正式拍板提名蘇巧慧參選新北市長，蘇巧慧今日受訪時表示，她準備很久，也已經準備好了，會用最好、最積極的態度爭取全新北市民的認同。蘇巧慧提到，在這一年多來她踏遍了新北每個地區，也見了非常多的人、事、物，她將會照著自己的節奏繼續往前進，期待明年能為全新北市民服務。

廣告 廣告

而有網友提出政見納入「停辦新北耶誕城」，許多市民似乎對耶誕城有怨言，若當選是否會處理？蘇巧慧說，耶誕城已經14年了，但讓板橋居民最在意的就是在活動期間，周邊交通真的大打結，且若舉辦期間越來越長，當然市民反應也會越來越大。

蘇巧慧表示，她的團隊在設計感、執行力都和過往都有所差異，「未來我會用又新又有活力的觀念，來重新思考這整個活動，包括在地經濟、交通運輸，甚至是活動意涵，我希望能創造一個讓新北人認同、讓外地人喜愛的活動」。

原始連結







更多華視新聞報導

獲綠營徵召參選新北市長 蘇巧慧：已做好準備承擔重任

綠將徵召蘇巧慧戰新北市長 李四川：我為她加油

罷免蘇巧慧.吳琪銘失敗 罷綠團體宣布：連署未達標

