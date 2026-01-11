網喊有代理孕母「老婆會活著」 1關鍵作家怒嗆：是因為你

政治中心／綜合報導

民眾黨立委陳昭姿近期為積極推動自身版本的《人工生殖法》修法草案，頻頻拜會各黨團遊說，希望獲得支持。不過，此議題在台灣社會尚未取得共識，正反兩派意見分歧相當大。日前有民眾在社群平台上表態支持代理孕母制度，更稱「若有此制度，我老婆還會活著」，引發討論。對此，作家石牧民撰文批判，掀起網友關注與熱議。





網喊若有代理孕母「我老婆此刻會活著」！作家「點1關鍵」怒嗆：她沒活是因為你

陳昭姿近期主張讓代理孕母制度能夠上路。（圖／民視新聞資料照）針對代理孕母法案，一名網友在 Threads 寫下：「我很單純，有代理孕母，我老婆此刻會活著，我想不透不支持的理由。」此話一出立刻引發大量論戰。對此，石牧民在臉書撰文回應，他先是回憶：「我還記得，2018 年我啟程到美國留學 11 年後，我和老婆搭乘班機降落在桃園機場；我們都將滿 41 歲。」

一名男網友指出自己支持代理孕母，並透露原因。（圖／翻攝Threads





石牧民指出，同年7月自己對老婆說：「我想過了，便你現在懷孕，以我們的年紀，我願意讓你承擔妊娠、生產的風險嗎？我不願意啊。所以，我無法自然地生小孩這件事，嗯，我覺得我可以（接受）喔。」回到該男網友發文，石牧民強調：「我自豪甚且帶著批判，想要對這個說：『我老婆此刻就活著。而你老婆此刻沒活著，不是因為沒有代理孕母，是因為你。』」對此，有網友也留言「有沒有想過有代理孕母的平行時空死的會是代理孕母？」、「任何法律都只想到自己，那就不是一個好的法」、「我也沒有小孩，也是一樣的選擇」、「對生命的態度不同」。

