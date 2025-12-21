台北市近期發生無差別攻擊事件，引發全市高度關注。市長蔣萬安已宣布提高全市維安警戒，並計劃研擬透過「細胞簡訊」系統在未來類似事件發生時提醒周邊民眾提高警覺。針對即將到來的跨年晚會，市府已規劃部署特勤小組、霹靂小組及保安警力等維安措施。

網喊預告「北投站犯案」 蔣萬安：3則IP來自境外。（圖／TVBS）

因應年末聖誕節和跨年活動人潮聚集，台北市政府已全面升級維安措施。蔣萬安表示，小巨蛋、大巨蛋、北流等場所將增設安檢門和金屬探測器，跨年晚會現場也會設置車阻、特勤小組和保安警力進駐。蔣萬安強調，市府將在下週舉辦一場高強度的跨局處演練，特別針對12月19日發生的事件以及即將到來的跨年晚會，預計在市府站周邊進行規劃，防止悲劇再次發生。

對於治安事件的應對，市府確定將規劃發送細胞簡訊系統，以便在事件發生時能及時通知周邊民眾。蔣萬安也透露，這次事件中有傷者透過市府表達感謝，因為在第一時間受到台大醫院顏姓醫師父女檔的即時急救。傷者特別希望市府能轉達他的謝意給這對醫師父女。

蔣萬安也宣布從明天（22日）開始，捷運公司一樓大廳將有專業心理諮商師和志工朋友在現場提供專業諮詢，幫助傷者、家屬以及目擊民眾進行心理層面的修復。

