網喊「台灣總統名字都好怪」 蔡英文親回1句掀熱議

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

前總統蔡英文近來在網上相當活耀，先前陸續回應網友「香菜加冰淇淋，我不確定這是一個擁有社會共識的吃法」、「我高中成績也是倒數的」等等threads串文後，昨(20)日有網友提到「台灣總統一堆人名字都好怪」，當中點名了蔡英文，沒想到又釣出本尊留言，吸引萬人點讚。

該網友表示，「仔細想想台灣的總統一堆人名字都好怪」，提到馬英九、陳水扁、蔡英文，直呼感覺台灣找不到第二個同名的人，尤其是水扁。貼文一出，不少人紛紛留言「你可以想像家豪當上總統會怎樣嗎，我覺得會滿好笑的」、「我也沒辦法想像選一個總統叫林冠廷」、「基本上都是又大又重的字，不是什麼人都能撐起來的字，姓名學是有道理的」、「無法想像把票投給承翰，感覺國中的時候很愛抄我作業」、「全台灣的張家豪、陳怡君、陳冠宇，麻煩努力點，基數那麼多還沒當上總統」、「英九 英文要不是不同姓氏 我還以為是兄妹…」、「過個二十年看看有沒有鮭魚當上總統」。

廣告 廣告

怎料，最近活耀於threads的蔡英文也看到了，留言問「叫英文很奇怪嗎？」吸引萬人點讚，笑回「不會！如果叫數學可能就比較討厭」、「超好笑 怎麼常常看到前總統 很活網欸！」、「也有人叫國文啊XD」、「以前是台灣總統，現在是網絡總統」。





原始連結







更多華視新聞報導

英國代表愛香菜 前總統蔡英文留言附議她也喜歡香菜

前日本法務大臣鈴木馨祐訪台 晉見賴總統拜會蔡英文

台美關稅15% 蔡英文發文感謝談判團隊 籲朝野各政黨支持協議

