網喊「福岡沒戴口罩也沒事」遭醫打臉！旅日達人曝流感重災區

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

日本近期流感疫情嚴峻，讓即將赴日的旅客十分擔憂，不過有網友聲稱，「12月中剛從福岡回來，全程沒戴口罩沒用酒精，連一般感冒都沒有，不覺得那邊疫情嚴重」，此言論引來旅日達人、前台大感染科醫師林氏璧發文反駁，直言：「你沒事只是你幸運」，並引用日本官方數據指出，目前「九州、四國」一帶正是流感肆虐的重災區，呼籲旅客切勿掉以輕心。

日本官方數據指出，目前「九州、四國」一帶正是流感肆虐的重災區，旅客切勿掉以輕心。（圖／NHK提供）

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」中發文表示：「難道日本政府偽造這些數字騙人嗎？」他強調，流感是否感染涉及疫苗接種、個人體質及防護習慣等多重變數，「你自己幸運沒得到，不代表那裡流感沒有在大流行，你就是個個案而已。」

從日本NHK公布的官方流感監測地圖上可以看出，宮崎每間醫療機構的通報人數高達99.93人，而福岡也有75.39人。日本47個都道府縣中有36個超過警報的30人限制，數據顯示，流感目前仍在日本本地廣泛流行中。

貼文吸引不少苦主現身說法，有網友留言分享，「一週看10個流感病人，有6個是剛從日本旅遊回來的。」也有家長崩潰表示孩子回台後確診A流，病程相當痛苦。也有另一派網友附和「當地人真的很少戴口罩」，導致觀光客防疫意識鬆懈。多數人也認為，既然幾萬元的旅費都花了，出國前多花一點錢打疫苗、買妥涵蓋法定傳染病的旅平險，才是最基本的風險管理。



