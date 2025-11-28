網喊《絕勝》選角「不像」點名找蔡其昌演 本尊回應了
即時中心／温芸萱報導
以「2024年世界棒球十二強賽」為藍本的電影《絕勝》昨（27）日公布選角。演員穿上中華隊球衣的劇照曝光後引發熱議，許多網友直呼「不像」、「有點《全民大悶鍋》味道」、「不如找會長演」。對此，中職會長蔡其昌今（28）日表示，企業投資棒球電影本來就是好事，選角像不像並非重點，能引起話題與討論就是推廣棒球的助力。他也笑稱若找他演，票房恐怕會「比預期差很多」。
「2024年世界棒球十二強賽」台灣隊勇奪隊史首冠，掀起全台棒球熱潮，而以本次經典賽事為藍本改編的棒球電影《絕勝》，昨日在樂天桃園棒球場舉行媒體探班，正式公布主要卡司。劇組找來宋柏緯飾演陳傑憲、張庭瑚飾演林家正、胡智強飾演陳柏清、以及陳泰河演出林昱珉。
《絕勝》劇組公布主要卡司。（圖／翻攝自絕勝 Team Fantastic 臉書）
四位演員首度換上中華隊球衣亮相，劇照曝光後立刻在網路上引爆討論，不少網友直呼「不像本人」，也有人打趣吐槽「這畫面怎麼有全民大悶鍋的味道？」。
面對外界議論，蔡其昌今日受訪時表示，企業願意投資拍攝棒球電影，本身就是對台灣棒球的推廣與支持；至於選角是否神似本尊，他坦言「電影怎麼演我也不知道，到底像不像大悶過，我也不知道。」但他認為，重點在於作品成功引發話題，讓更多球迷願意參與討論，對電影本身而言反而是助力。
蔡其昌笑說，網路上甚至有人開玩笑喊「乾脆找會長演」，對此他自嘲回應「我相信找我，票房會比預期的差很多」。
原文出處：快新聞／網喊《絕勝》選角「不像」點名找蔡其昌演 本尊回應了
更多民視新聞報導
徐春鶯涉受中方指示介選！吳靜怡：一案又一案才能當民眾黨大咖
解婕翎「只遮1塊布」突掀翻！小褲褲現形走光畫面曝
最新／徐斯儉出任國防部副部長 賴清德盼襄助顧立雄「注入全新動能」
其他人也在看
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 2 天前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 2 天前
中國CPB聯賽 取消各隊「台港澳球員至少10人」規定
中國棒球城市聯賽（Chinese Professional Baseball，CPB）日前在深圳舉行選秀會，共計5隊參與，包含長沙旺旺黑皮、廈門海豚、深圳藍襪、福州海俠和上海正大龍，選秀分兩梯次進行。其中，在「超級輪」每隊各指名5位選手，僅長沙旺旺黑皮在第2輪指名的王詩聰為台灣籍，在「天賦輪」每隊至自由時報 ・ 3 小時前
57歲沈玉琳罹血癌「12月能出院」！潘若迪鬆口了 親吐他最新病況
57歲藝人沈玉琳今年7月29日入院，持續對抗血癌中，目前飲食、作息恢復正常，增胖了一點，且偶爾可以返家，好友潘若迪27日受訪，再度更新沈玉琳近況，「他很好，不用擔心，大概12月應該就可以完完全全的，可以讓自己好好休息了。」認為對方下個月就能順利出院。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
大谷55轟拍賣起標價曝光 球迷：這顆球將改變我的人生
日籍旅美棒球巨星大谷翔平（Shohei Ohtani）今年以55轟結束例行賽球季，而大谷本季最後一轟，被西雅圖球迷傑利內克（Tory Jelinek）撿到，他已在今天將全壘打球完成拍賣上架，預估成交價在10萬美元以上。太報 ・ 1 小時前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中職/徐若熙將決定下家！ 傳下一站去日職軟銀
味全龍25歲王牌投手徐若熙休賽季決定行使旅外資格，目前下家未定，不過今（28日）有媒體報導，他已經提前做出決定，將加盟日職的福岡軟銀鷹。中天新聞網 ・ 3 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
原來爸爸是老司機！兒子整理遺物挖出「3.5磁碟片」，網一看秒懂：是紳士神作
對於現代年輕人來說，DVD、CD 這種儲存媒介已經相當少在使用，大多數都是在音樂專輯或是實體主機遊戲上，更別提還有現在幾乎已經消失的「3.5磁碟片」，更可能只有在影視作品中才會見到。而最近一名網友在整理過世父親的遺物時，意外發現了幾張保存良好的磁碟片（軟碟片），由於不知道其中的內容，就發文附上照片向網友求助。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 20 小時前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 4 小時前
衝上Netflix第一名！《他為什麼依然單身》好看在哪裡？沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家｜5大劇情看點整理
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 天前
粿粿不倫王子！命理師驚曝「兩人才是正緣」內幕 范姜彥豐是局外人
范姜彥豐上月29日驚拋震撼彈，拍片指控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌好友王子（邱勝翊），事後王子坦言對女方關心超出朋友界線，另粿粿則道歉認了行為踰矩，據悉三人目前將轉私下協商。命理師沈嶸以靈學角度透露，其實粿粿與范姜無緣有分、沒真愛能量，反倒和王子竟是先天正緣，兩人前世不僅做過一世夫妻、粿粿還非常愛王子，因此范姜從頭到尾就是個局外人。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《絕勝》4大卡司曝！宋柏緯成台灣隊長陳傑憲 林家正找他演
《絕勝》4大卡司曝！宋柏緯成台灣隊長陳傑憲 林家正找他演EBC東森娛樂 ・ 20 小時前
日職》不只簽約林安可 西武獅也報價給台電投手王宇傑
日本職棒西武獅2025年球季結束從台灣職棒簽約外野手林安可，其實西武球團對於台灣戰力展現企圖心，10月報價簽約金28萬美元（約合新台幣884萬元）給台灣電力22歲投手王宇傑，少見到業餘打球4年還能獲得海外如此不錯報價，王宇傑拒絕了。TSNA ・ 1 天前
（專訪）小禎幫腔胡瓜反燒到自己 前夫李進良再補刀
李進良擔任好友温昇豪首度監製、主演的影集《整形過後》顧問，他與和小禎育有的 18 歲女兒 Emma也在劇中首次演出，飾演整外名醫温昇豪的女兒，可說是「本色出演」。Emma 從小生活與整形密不可分，被問到女兒是否有想整的部分，他回：「我想讓她有天使臉孔，魔鬼身材，但就算是自己女兒，也要尊重客戶隱私。」自由時報 ・ 1 天前
宋芸樺靈骨塔「看媽媽骨灰罈」淚崩 揪心喊：不是在演戲
宋芸樺靈骨塔「看媽媽骨灰罈」淚崩 揪心喊：不是在演戲EBC東森娛樂 ・ 11 小時前
金馬大贏家《大濛》上映！「觀眾哭到紅眼」狂用紙巾 他親曝原聲帶內幕
榮獲本屆金馬獎最佳劇情片等五項大獎史詩年度巨作《大濛》，今（27）日正式在全台上映！本片集結金獎怪物新人方郁婷、實力派演員柯煒林、歌手9m88，以及甫獲金馬獎最佳男配角的曾敬驊演出，電影先前橫掃金馬五項大獎，口碑場更是賣座又叫好，被觀眾形容為「一生必看的國片！」，散場時幾乎人人哭紅著眼離席。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
49歲關穎曝更年期陷低潮 「理智線斷掉」老公扛雙重考驗
藝人關穎27日出席2025 第一屆蘋果愛美獎頒獎典禮，除了注重保養，49歲的她也坦然面對年歲的漸長，大方分享更年期的經歷。承認有一陣子陷入低潮，怎麼瘦都瘦不下來，理智線也很容易斷掉，笑說老公需要擔待比較多，因為女兒剛好也在經歷青春期，可謂雙重考驗。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
獨家／林道遠低潮期苦撐！為省錢吃即期品 準時8點超商報到
藝人林道遠近年在房仲業闖出成績，但他坦言，自己之所以會踏上這條路，是因為曾經歷一段極度拮据的日子。當時演藝工作不穩定，加上疫情後經濟尚未完全復甦，又得扛起房貸和家庭開銷，他形容那段日子「每個月都入不敷出」，甚至為了省錢，只能在晚間到超商購買打折的即期品度日。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
獨家／朱孝天直率個性惹禍 下月F4上海演唱會成局外人
朱孝天近期個人巡演遇冷場，門票甚至出現人民幣50元「晚鳥票」就能入場的情況，甚至傳出朱孝天揚言不到八成上座率就不開唱。曾因F4而聲名大噪，成為人生代表作的他，卻公開表示不在意F4名利，不喜歡F4的歌曲，也不願刻意維持團體關係。他在直播中多次洩漏F4復出進度，試錄新歌等尚未公開的團體計畫，如今這些直率與自我行為，使他被排除在下月上海《F☆FOREVER 恒星之城巡迴演唱會》之外，新專輯也無份，成了局外人。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前