即時中心／温芸萱報導

以「2024年世界棒球十二強賽」為藍本的電影《絕勝》昨（27）日公布選角。演員穿上中華隊球衣的劇照曝光後引發熱議，許多網友直呼「不像」、「有點《全民大悶鍋》味道」、「不如找會長演」。對此，中職會長蔡其昌今（28）日表示，企業投資棒球電影本來就是好事，選角像不像並非重點，能引起話題與討論就是推廣棒球的助力。他也笑稱若找他演，票房恐怕會「比預期差很多」。

「2024年世界棒球十二強賽」台灣隊勇奪隊史首冠，掀起全台棒球熱潮，而以本次經典賽事為藍本改編的棒球電影《絕勝》，昨日在樂天桃園棒球場舉行媒體探班，正式公布主要卡司。劇組找來宋柏緯飾演陳傑憲、張庭瑚飾演林家正、胡智強飾演陳柏清、以及陳泰河演出林昱珉。

《絕勝》劇組公布主要卡司。（圖／翻攝自絕勝 Team Fantastic 臉書）

四位演員首度換上中華隊球衣亮相，劇照曝光後立刻在網路上引爆討論，不少網友直呼「不像本人」，也有人打趣吐槽「這畫面怎麼有全民大悶鍋的味道？」。

面對外界議論，蔡其昌今日受訪時表示，企業願意投資拍攝棒球電影，本身就是對台灣棒球的推廣與支持；至於選角是否神似本尊，他坦言「電影怎麼演我也不知道，到底像不像大悶過，我也不知道。」但他認為，重點在於作品成功引發話題，讓更多球迷願意參與討論，對電影本身而言反而是助力。

蔡其昌笑說，網路上甚至有人開玩笑喊「乾脆找會長演」，對此他自嘲回應「我相信找我，票房會比預期的差很多」。

原文出處：快新聞／網喊《絕勝》選角「不像」點名找蔡其昌演 本尊回應了

