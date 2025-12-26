網嗆恐攻近百件 北市演練備戰跨年2／北捷車廂上演大逃殺！ 男失控持傘狂敲！乘客奔逃1傷

台北捷運北門站。

耶誕夜驚魂！台北捷運北門站昨天（25日）晚間8點多，一名40歲男子與母親搭乘捷運期間，疑似恐慌症發作，情緒不穩大叫，還在車廂內持傘敲打玻璃，立刻引發其他乘客恐慌奔跑逃竄，現場一度混亂。甚至車子到站後，等車乘客還搞不清楚狀況，就跟著一起開始逃，也造成1名婦人受傷送醫，所幸經警方確認並非攻擊事件。

大批乘客在捷運內狂奔，一連跑了好幾個車廂，還有人不小心跌倒。旅客：「不要擠，不要擠，不要擠。不要擠了，有什麼事嗎。」

好不容易列車終於到站，車門打開瞬間，也造成月台慌亂，民眾瘋狂推擠，就是要往出口逃生。事發後，車廂空無一人，留下的是好幾雙鞋，甚至有人連行李箱都不要了，先逃再說，可見張文殺人案效應影響很大。

目擊者：「我是在西門上車，然後大概不到一分鐘，我就看到有一群人從正面就是跑過來，然後就不知道被什麼東西絆倒，然後就一群人就往我身上踩過去。」

而這場捷運騷動，發生在25日晚間，捷運接獲對講機通報，在8點32分，松山新店線往松山方向列車第二車廂內，有一名患有恐慌症的40歲男子，跟媽媽搭車途中，疑遭其他旅客碰撞，情緒突然失控，在車廂內以雨傘敲打玻璃，引起恐慌。捷運警察獲報後，在8點40分趕到現場，也將母子倆帶出站，經確認非攻擊事故。

目擊者：「我體感上是覺得很久，但是後來回來看那個刷卡紀錄，好像其實就就是一站的不到兩三分鐘的時間吧，但是就是感覺好像跑了非常非常久這樣。我覺得大家心裡的陰影真的還沒有散去。」

對此，台北捷運公司也回應，第一時間就同步聯繫警消及相關單位，並以廣播宣導保持冷靜勿驚慌。只不過張文隨機攻擊案，民眾陰影還沒散去，一點風吹草動，短短不到幾分鐘，就釀成一場集體恐慌。

