網嗆賴清德「這四字」 夢多開轟網讚：日本硬漢！

近期因日本首相高市早苗「台灣有事」論，讓中、日兩國關係進入緊張狀態。而在台發展多年的日本男星夢多（大谷主水），也在社群發文力挺高市早苗：「我們的首相做得好！超棒！對他非常的期待。」而時常使用社群的他，也被網友發現他多則挺台發言，連政治工作者周軒都截圖分享，佩服大讚：「有夠瘋的啦！」。





賴清德遭網嗆「滾出中國」夢多霸氣開轟 網讚爆：九州男人真不是蓋的！

夢多以來台灣近20年，過去常透過社群表態對台灣的支持和認同。（圖／翻攝自IG ＠mondo0718）

來台發展近20年的夢多，常在社群表態對台灣的支持和認同。對於日本首相高市早苗的「台灣有事」論，他更在Threads上發文表示：「我們的首相做得好！超棒！對他非常的期待，希望台日關係越來越好，謝謝你們愛日本，我們日本人也愛台灣。」近日，他在Threads上看到有網友留言要「賴清德滾出中國臺灣，臺灣是中國的，滾出中國」，他也直接留言開轟「你要不要去看醫生？白痴。」。



夢多的回應也讓大票網友大讚：「日本九州男人真不是蓋的」、「九州…熊本熊部長！九州男兒不錯，都滿硬派的」、「日本人比我們很多舔共藝人愛台灣！」、「日本硬漢」、「日本人比我們很多舔共藝人愛台灣！」、「是個可愛搞笑又硬派的日本朋友」。而政治工作者周軒，更在臉書分享多張「夢多的愛台發言」截圖，並表示看到夢多的回覆「有夠瘋的啦！」。





