網嗆「下一站高雄」恐模仿隨機砍人 卓榮泰下令查IP：非常痛恨

台北捷運台北車站、中山兩站19日下午發生煙霧彈、長刀攻擊事件，嫌犯張文最後畏罪墜樓身亡，而昨晚就有網友PO文說「下一站高雄」，就怕有模仿行為發生，行政院長卓榮泰表示，這次事件給社會一個很大很大的震撼，在網路上肆意傳播放話，「非常痛恨」，警方將全力追查IP（位址）和行為人，一定要讓他變成社會要公懲的對象！

張文隨機砍殺事件造成共15人送醫，其中包含張嫌共4人搶救後不治，另有11人在雙北各大醫院診治，卓榮泰今（20）天上午前往前往內湖三軍總醫院慰問，他表示，這次事件給社會一個很大的震撼，政府要重新檢討多面向工作。

而在昨晚事發後，網路上有網友PO文說「下一站要在高雄發生」，高雄市政府今天也立即在車站、商圈等地加強警力戒備，就怕真的有模仿犯，卓榮泰嚴肅強調，減少傳遞對於這種不實在的、不正常的訊息，在網路上肆意傳播這種惡意的傳話，昨天已透過各種警方系統全力追查，一定要找出這個IP（位址）、這個行為人，一定要讓他變成社會要公懲的對象。

卓榮泰表示，目前希望大家求得心安，是真是假都不應該這麼做，「非常痛恨這樣的行為」，這個對社會完全是負面、敗壞的，一定要盡全力追查出來，他也指示警方加速、加快全力追查，希望大家以此為戒，不要再有重覆的行為出現。

責任編輯／張碧珊

