網嗆「賴清德滾出中國台灣」夢多直球回擊 網路足跡滿滿挺台留言

日籍男星夢多常在社群發文分享台日看法。（翻攝夢多IG）

日籍男星夢多（大谷主水）在台居住超過20多年，時常表露愛台立場，今年8月間斥資超過8位數舉辦運動賽事，當時他就直言，愛台灣不想只用嘴巴說，而是要用行動和熱情回報，相當「活網」（網路流行用語，指在網路上非常活躍）的夢多遇到激進發言也會留言回應，近來有網友揚言要總統賴清德滾出「中國台灣」，他直球反嗆：「你要不要去看醫生？」引來台灣網友大讚。

社群Threads上一名網友揚言「賴清德滾出中國臺灣，臺灣是中國的，滾出中國」，夢多發現後直球留言回嗆「你要不要去看醫生？白痴」，對話被其他台灣網友截圖轉發，並大讚「我愛日本，我愛夢多，比滯台舔共藝人好太多了」，目前截圖轉發已累計超過3.2萬人按讚，許多人直誇夢多「日本九州男人真不是蓋的」。

廣告 廣告

夢多13日在Threads抱怨假帳號多，「很多假台灣人，假日本人也很多」，他表示，自己是以住台灣的日本人身分發言，認為日本人超過9成愛台灣，日本則超過8成的人支持現任首相，他也強調自己也有中國朋友，而且人都很好，並表態自身立場「我個人認為是台灣是國家」，也期望台日繼續友好。

11月初日本首相的台灣有事論，引來中國連串抗議行動，中日關係雖降到冰點，但日本國內對於高市評價仍相當高，人在台灣的夢多也曾大讚：「我們的首相做得好！超棒！對他非常的期待。」也被台灣網友發現，他的網路足跡充滿挺台、愛日本的言論，連政治工作者周軒都截圖分享大讚：「有夠瘋的啦！」





更多《鏡新聞》報導

帶女兒散步遇陌生男強光錄影嗆聲 沈伯洋報案！人找到了

早上8點朋友「狂抱怨台灣爛」 女歌手飆台語譙：真的不爽就搬走

藍疑沒軍火背景卻獲國防破億標案 綠黨團：施華洛世奇也做狙擊鏡