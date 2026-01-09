網嗨喊效法美軍斬首台灣！專家打臉共軍實力「嬰兒學步」：整合力差很大

國際中心／綜合報導

中國網友起鬨，呼籲解放軍效法美軍，對台灣領導人實施「斬首行動」。（圖／翻攝自X平台 @OnGodNews_）

美國近日突襲委內瑞拉生擒總統馬杜洛，引發部分中國網友起鬨，呼籲解放軍效法美軍，對台灣領導人實施「斬首行動」。然而，軍事專家及立委分析指出，共軍雖致力於軍備現代化，但在部隊整合、指揮結構及實戰經驗上，與美軍相比仍有顯著差距。加上台灣已具備完善的多層次防空預警系統，對岸短期內難以達成此類高難度的軍事目標。

針對近期中國網路上出現要求「閃電抓捕」台灣領導人的言論，多位國際安全分析家與觀測人士認為，北京當局目前的軍事軟實力尚不足以支撐此類高風險行動。

新加坡安全學者許瑞麟（Collin Koh）指出，儘管解放軍近年來加速推動部隊一體化進程，並試圖透過增加如複製美軍電子戰機與預警機等先進平台來提升戰力，但在作戰層面的整合實力上，與累積數十年實戰經驗的美軍相比，仍處於「嬰兒學步」階段。許瑞麟更強調，共軍缺乏「分散式指揮」機制，前線指揮官是否具備因應戰場變化而採取主動措施的權限，仍是未知數。

民進黨籍立法委員陳冠廷對此表示，這類突襲行動伴隨著極高的政治與軍事風險，一旦行動受阻，極易迅速升級為全面衝突。他進一步說明，台灣長期以來針對可能的「斬首行動」已有充分準備，國軍擁有綿密的多層防空網與先進雷達系統，這意味著任何試圖穿越台灣海峽的空中突襲或特種作戰滲透，都將面臨被即時偵測與反制的風險，且台灣極可能獲得來自美國及盟友的情報支援。

儘管中國多年來持續採購並研發先進武器，但外界對於解放軍在實戰中能否有效運用這些裝備，以及跨軍種的指揮鏈整合能力，仍存有諸多疑問。在當前的客觀條件下，專家普遍評估，共軍距離做好準備、能像美軍一樣執行精準且複雜的閃電突襲行動，仍有一段相當長的距離要走。

