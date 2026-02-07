網嘆社宅停滿高級車 住宿中心澄清：持有動產價值低於479萬元

林口社宅。（住都中心提供）

近期有網友在PTT發文質疑社會住宅已經變調，他表示社宅地下停車場停滿了高級車，甚至跑車，他不禁懷疑是否有錢人占用資源，節省居住成本。對此，國家住宅及都市更新中心今（7）日表示，中央社宅申請條件依法辦理，且對動產有所限制，以林口社宅為例，家庭成員持有動產價值低於479萬元。

住都中心表示，中央社宅申請條件依《住宅法》及《內政部興辦社會住宅出租辦法》辦理，除了對無自有住宅、設籍等規範外，亦就家庭年所得、動產、不動產等有所限制。以林口社宅為例，家庭年所得須在144萬元以下，且家庭成員每人每月平均所得不超過5萬9150元，家庭成員所持有不動產總價值低於新台幣675萬元，持有動產價值低於479萬元。

住都中心說明，辦理時會請申請人提供前述相關佐證資料，若有虛偽隱匿，一經發現便會取消資格，使社宅可以提供給真正有需求的國人，照顧有需求的租屋族群。

住都中心指出，停車場部分，則依相關法令，部分設置為公用停車空間，並委託停管業者營運管理，除保障社宅住戶停車需求外，亦可提供周邊住戶臨時停車使用，故停車場所停車輛並非完全為社宅住戶所有。該規定與台北市、新北市等地方政府對於社會住宅之管理與停車規範均採一致標準。

住都中心強調，社宅之規劃與管理皆秉持公平、公正、公開原則。未來將持續優化各項管理機制，在落實居住權益保障的同時，也讓社宅附屬設施能發揮服務在地社群之功能，提供國人高品質且安心的居住環境。

