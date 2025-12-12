網壇零容忍！法網球員涉打假球裁罰221萬 禁賽20年至45歲

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

國際網球誠信機構（ITIA）今（12）日公布裁決，針對法國職業網球員弗利奧（Quentin Folliot）打假球一事，已嚴重違反「網球反腐敗計畫」，判他禁賽20年、裁罰7萬美元（約新台幣221萬元），成為近年網壇最嚴重的假球案件之一。他將被禁賽至45歲，包括不能參加、執教或出席任何由ITIA成員或任何國家協會授權或認可的網球賽事。

法國職業網球員弗利奧因打假球，遭判禁賽20年、裁罰7萬美元（圖／翻攝自弗利奧IG）

弗利奧2022年8月曾登上ATP男單世界排名第488名，是他網球生涯中最高的名次。他被控在2022年至2024年間，於11場賽事涉及30項指控，其中8場為他本人實際出賽。弗利奧被指控的內容包括操縱比賽結果、收受賄賂刻意放水、向其他球員提供金錢誘使配合打假球、洩漏內部資訊、串謀腐敗，以及拒絕配合ITIA調查並銷毀證據等。對此指控，弗利奧全盤否認，但在今年10月舉行聽證會後，仍裁定其中27項指控成立。

反腐敗聽證官哈利法（Amani Khalifa）在裁決書中指出，現年26歲的職業網球員弗利奧不僅親自參與比賽操縱，更積極招募其他選手加入犯罪網絡，試圖在職業巡迴賽層級系統性打假球，嚴重破壞賽事公正性。

ITIA表示，弗利奧自去年5月開始已處於暫時停賽狀態，將一併計入，將他禁賽至2044年5月，屆時他已45歲，顯示監管單位對網球賽事誠信的零容忍立場。而除禁賽與罰款外，他也須返還超過4.4萬美元的非法所得。

