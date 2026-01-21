網好奇是否選連任！「最美議員」顏翎熹親自表態了

網友好奇是否會連任，繼續為嘉義服務？對此顏翎熹回應了。（圖／翻攝自顏翎熹 臉書）





譽有「最美議員」的嘉義市議員顏翎熹，於2025年尾聲喊話「2026年在嘉義也請多多指教」，引起網友好奇是否會連任，繼續為嘉義服務？對此顏翎熹表態了。

顏翎熹在去年12月31日透過臉書，致謝一直陪伴在身邊的朋友，也歡迎新加入的朋友，並直言因為有支持者的存在，讓她在從政這條路上並不孤單，尾末更寫下「2026年在嘉義也請多多指教」。

最美議員顏翎熹回應了！

貼文一出，有一名因工作關係成為半個嘉義人的台中網友詢問表示，「顏議員！想請問您，還會選連任嗎？想請問你會繼續為嘉義服務嗎？」，顏翎熹展現一貫的率直風格，簡短而有力地回覆「會！」。

網友好奇是否會連任，繼續為嘉義服務？顏翎熹回應了。（圖／翻攝自顏翎熹 臉書）

顏翎熹過去以「Molly 翎熹」為名擔任直播主，2022年九合一選舉時改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，以無黨籍身分參選嘉義市議員並當選，1年後改回原名「顏翎熹」，致力於推動合法性專區。

