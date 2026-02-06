網嫌「年薪150萬」單身漢很普 丁特：已PR95

許多網友嫌年薪150萬的黃金單身漢很普通。（示意圖／翻攝自Unsplash）





近日一名網友揭露「黃金單身漢」的條件，其中年薪約150萬，隨即許多網友直批「普通單身漢」，意外釣出知名實況主丁特（Dinter）留言「是不是霸道總裁劇情太常播了？」

網列黃金單身漢條件被嫌普通

原PO在Threads列出8項黃金單身漢理想條件，包括約36歲、年薪150萬、不與公婆同住，願意主動負擔所有育兒費用與家事，並主張經濟各自獨立，但設立共同帳戶、收入較高者多存，同時承諾全額負擔產後修復費用，認為孩子是共同責任必須一起帶大，即使不會煮飯也會「充滿感激地吃完」，並包辦洗碗、洗衣、吸地等家事，強調家務應由雙方平分，直言「各位女孩們，這樣的條件應該算還不錯吧」。

原PO也補充，自己的表哥年薪約120萬、38歲，婚姻狀況與理想落差極大，妻子生第二胎時未去月子中心、在家獨自帶娃，甚至差點罹患憂鬱症；表哥下班後多半沉迷電玩、吃完飯就躺沙發，唯一優點是被念會幫忙做家事，原PO直言，「這才是真正的現實，而且現實生活中的人，不一定長得好看，望周知。」

貼文一出，許多網友紛紛表示，「這只是正常男人，不是黃金單身漢」、「這是普通單身漢」、「這是在講笑話嗎」、「你是不是對黃金二字有誤解」、「看到第一條已經想略過」、「黃金有跌成這樣嗎」、「這樣就黃金的話全台女性都是黃金了」。

對此，實況主丁特則直言，「是不是霸道總裁劇情太常播了？一群人集體失智幻想年薪150是正常人」，他引用主計部數據指出，去年PR90的年薪約為133萬，150萬早已位居PR95以上的高標，他直批，若認為全台前5%的菁英才叫正常人，那智商可能不到90，並呼籲「不需要用自以為是的意識形態給人製造薪資焦慮」。

