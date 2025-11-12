網路家庭第三季營收85.32億年增1%
(記者謝政儒綜合報導)網路家庭集團（8044-TW）今（11/12）日召開董事會並公布114年第三季財務報告。本季合併營收為新台幣85.32億元，年增1.0%。同時，在3C品類銷售動能續強下，個體營收（即B2C電商本業－PChome 24h購物）達77.11億元，年增2.1%，成功連兩季維持正成長趨勢，營運費用年對年亦下降，整體虧損幅度進一步收斂，營運結構優化效益持續顯現。
雖然整體消費環境仍顯疲弱，網路家庭集團持續聚焦電商核心本業與效率提升，整體營運逐步轉佳。進一步觀察，3C品類持續是主要成長動能，本季營收年增3.1%，主要挹注來自 Nintendo Switch 2、iPhone 新機系列及電玩周邊等商品熱銷，消費動能延續至暑期檔期與開學季，推升整體電子商務銷售表現。
B2C電商本業（即PChome 24h購物）第三季營運重點如下：新機潮帶動3C銷售動能：從銷售端觀察，隨著夏季電玩與手機新品上市潮到來，Nintendo Switch 2新機買氣熱絡，推升遊戲與相關週邊商品銷售，帶動站上7月份數位品類業績成長。此外，iPhone 17新機系列開賣搶購人流量激增15%，亦帶動通訊品類的銷售動能成長。行動端營收占比續增：PChome 24h購物亦持續優化前端使用者體驗，包含App版面改版與搜尋功能強化，推升行動端營收占比續增，展現用戶黏著度提升的趨勢。倉儲營運與資源配置持續提升：本季PChome 24h購物整體倉出訂單中，已提升至90%是由A7倉（PChome林口A7智慧物流園區）出貨，倉庫整合有效的降低運費率。此外，網家亦持續拓展電商賦能服務，「3PL第三方倉儲業務」本季的收益年增雙位數；「RMN業務（零售媒體廣告聯播網）」亦逐季成長，將持續投入深化與承接更多元的客戶，並於電商基礎建設拓展新事業擴張潛力。
另一方面，網路家庭集團除核心電商本業外，旗下各轉投資子公司營運亦展現正向動能。本季營運亮點包括：金融科技部門第三季營業收入達新台幣5.9億元，本季年增9.1%；交易市集部門維持穩定獲利；其他部門相較去年年對年虧損持續收斂，其中，跨境電商子公司「比比昂」於第四季正式與日本Amazon Business進行API串接合作，該平台持續深化與日本跨境策略夥伴合作，將導入更多跨境商品，帶動消費族群成長，為集團帶來長期品牌與營收協同效益。
整體而言，網路家庭集團114年前三季合併營收258.81億元，年減幅持續收斂至2.5％；其中，第三季合併營收新台幣85.32億元，合併營業虧損為6,954萬元，較去年同期的9,579萬元顯著收斂。合併稅前淨損5,400萬元，歸屬母公司稅後淨損1.34億元，每股淨損0.66元（EPS -0.66），較去年同期的每股淨損1.21元（EPS -1.21）明顯改善。
展望第四季，看好年終消費季，PChome 24h購物已啟動多項創新服務，包括推出「OPENPOINT點數折抵」功能，正式加入擁有1,900萬會員的uniopen會員生活圈，強化OMO (Online Merge Offline)平台點數經濟的串聯與回購誘因；同時推出「PChome超速配」快速到貨服務，率先覆蓋北北桃都會區的7-ELEVEN門市，以「晚上下單，一早取貨」模式滿足都會用戶即時購物需求。
在雙11檔期期間，「PChome超速配」服務於物流高峰期中表現穩定，配送時效維持高水準，整體訂單量較前期顯著成長，顯示快速到貨服務需求提升，亦展現物流營運效能與服務韌性。同時，PChome 24h購物旗下「RMN業務（零售媒體廣告聯播網）」在雙11檔期期間表現亮眼，整體營收年增達三位數字，反映品牌主對平台廣告與精準行銷的信心。
整體來看，PChome 24h購物統計11月9至日10日雙11高峰期，全站業績較去年同期成長雙位數；主購日11月11日晚間8點尖峰時段，業績較去年同時段更近翻倍成長。隨著普發萬元入帳、雙12、聖誕節與尾牙檔期接續登場，PChome 24h購物預期在OMO服務策略與物流優化推進下，持續提供消費者更便捷的購物體驗，進一步強化PChome 24h購物的平台價值與差異化，構築更具韌性與競爭力的電商生態系。
其他人也在看
美國│Fed理事巴爾呼籲 金融業採用AI應設保護措施
美國聯準會（Fed）理事巴爾（Michael Barr）近日呼籲，金融業在核心功能方面採用人工智慧時，需要設立明確保障措施來防止風險。他指出，AI系統之間進行交易可能加劇市場波動，甚至引發系統性風險。中時財經即時 ・ 4 小時前
廣西｜辦林木業大會 聚焦智慧升級
「2025世界林木業大會」及「廣西國際林產品展」將於21日至23日在南寧舉行，聚焦「數位智慧賦能林木業」。大會預計吸引超過30國的官員、國際組織代表、大陸相關部會、40多所大學專家及200多家企業參與，建立產學研用合作平台。期間將舉辦林產品國際貿易等多場論壇，探討生態產品價值實現等議題。中時財經即時 ・ 4 小時前
裕慶-KY 3Q 3.59元 前3季5.41元
【記者柯安聰台北報導】裕慶-KY（6957）公布2025年第3季財報，受惠商用展示架ODM訂單動能持續放大，加上新台幣兌美元匯率貶值挹注，稅後淨利1.94億元，季增419％、年增132％，每股稅後盈餘...自立晚報 ・ 3 小時前
虎山Q3營收成長 惟獲利衰退
【記者柯安聰台北報導】虎山(7736)114年前3季合併營收12.78億元創歷史新高，較去年同期大幅成長32%；雖然第3季為產業傳統淡季，虎山受惠於歐美市場出貨穩定以及持續導入新產品帶動營收成長；稅後...自立晚報 ・ 4 小時前
英國│PayPal暌違近2年重返英國市場
數位支付平台PayPal 12日宣布重返英國，距離該公司因應英國脫歐調整業務退出市場已過近兩年時間。此次重新推出的服務將讓英國用戶於線上與實體商店使用PayPal進行支付。英國用戶將可申辦通用全球且免交易手續費的簽帳卡與信用卡，並可參與PayPal+會員獎勵計畫。中時財經即時 ・ 4 小時前
香港｜投資人信心偏強 科技板塊最受歡迎
大新銀行公布首個「投資人信心指數」為68，顯示受訪者對市場後勢持樂觀態度。其中，富裕客群與高資產值投資人信心尤為突出，分別達70及77。在投資主題上，科技板塊持續領先，52％的受訪者表示未來一年將關注相關投資機會，較過去12個月上升11個百分點。中時財經即時 ・ 4 小時前
新北電商學院成果展國際商機媒合會登場
(記者謝政儒新北報導)2025新北電商學院於今(12)日舉辦「新北電商學院品牌成果展暨國際商機媒合會」，本次活動以「跨境無界，商機無限」為主軸，集結亞馬遜全球開店、樂天、New egg等國際電商平台及...自立晚報 ・ 3 小時前
美國│谷歌與Turkcell簽署雲端技術合作協議
土耳其電信營運商Turkcell表示，他們已與谷歌簽署一項關於雲端技術策略合作的協議。作為協議的一部分，該公司將擴大旗下資料中心基建設施，並計劃在2032年底前投資10億美元。中時財經即時 ・ 4 小時前
世紀*Q3稅後1.09元 構築AI智慧大健康
【記者柯安聰台北報導】世紀民生*（5314）12日召開董事會，通過2025年第3季合併財務報告。第3季稅後淨利3.17億元，每股稅後盈餘為1.09元；累計2025年前3季合併營收18.54億元，稅後淨...自立晚報 ・ 3 小時前
德國│Google宣布在德投資64億美元發展雲端基建
Google宣布未來數年將在德國投資55億歐元，擴充雲端基礎建設，包括在法蘭克福附近新建資料中心，並擴建位於黑森邦（Hesse）的營業據點。這項計畫將於2026至2029年間進行，上述兩地分別將有大約100名員工參與。Google德國主管表示，這項計畫預計創造約9,000個間接就業機會。中時財經即時 ・ 4 小時前
山東｜進博會山東館意向訂單逾人民幣2億元
第八屆進博會期間，山東省邀集省內43家大小老字號企業、以及外貿企業參加進博會人文交流活動。初步統計，11月5日至10日的6天展期，山東館累計接待觀眾近9萬人次，現場銷售額達人民幣（下同）735萬元，意向訂單突破2.3億元。中時財經即時 ・ 4 小時前
中華中華電信獲勞動部職安署「企業永續報告書揭露職業健康與安全績效主動評比」肯定
(記者謝政儒綜合報導)中華電信積極響應職安署GRI403職場永續健康與安全SDGs揭露實務建議指南，落實ESG績效指標，推動職場健康與安全管理，並引領供應鏈共同提升健康勞動力。公司於114年10月28...自立晚報 ・ 3 小時前
浙江｜常山苦橙產值 估逾70億人民幣
常山苦橙近日開始採收，據估算，2025年全產業鏈總產值將突破人民幣70億元。目前常山已有21家苦橙深加工企業，如艾佳果蔬、柚香谷等，已開發出包含飲料在內的八大類108款產品，深加工轉化率達65％。當地銷售動能強勁，有專業合作社與企業達成包銷合作，因需求暢旺，甚至需要動員周邊果農聯合供貨。中時財經即時 ・ 4 小時前
FBI局長上周秘密出訪中國 磋商芬太尼與執法合作
路透引述兩名知情人士報導，10 月底川習會後，美國聯邦調查局 (FBI) 局長巴特爾在上周秘密訪問中國，磋商芬太尼以及執法合作等議題。 消息知情人士表示，巴特爾 11 月 7 日密訪北京，8 日與中國官員磋商，僅停留一日。此次高級別會談旨在解決跨境毒品問題，並加強兩國執法機構間鉅亨網 ・ 1 天前
歐盟擬禁用華為中興設備 中：無依據證據有違公平
（中央社台北2025年11月11日電）針對歐盟執委會擬強制成員國，從各自的行動網路設備逐步移除中國華為及中興通訊的產品，中國外交部發言人林劍今天聲稱，在「沒有法律依據和事實證據」下，此舉嚴重違反市場原則和公平競爭規則，中方敦促歐盟為中企提供公平的營商環境。中國外交部下午舉行例行記者會。北京日報報導，林劍在回答外媒提問時，作上述表示。林劍首先宣稱，中國企業長期在歐洲「依法合規經營」，為歐盟民眾提供了「優質的產品和服務」，也為當地的經濟社會發展和就業「作出了積極貢獻」。他接著聲稱，在「沒有法律依據和事實證據」的情況下，以行政手段強行限制甚至禁止企業參與市場，嚴重違反了市場原則和公平競爭規則。個別國家強行移除中國電信企業「優質安全的設備」，不僅「遲滯了自身技術發展的進程，還造成了巨額的經濟損失」。林劍又說，將經貿問題泛安全化、政治化，將阻礙技術進步和經濟發展，損人不利己。中方敦促歐盟為中國企業提供「公平、透明、非歧視」的營商環境，避免損害中企赴歐投資的信心。彭博引述知情人士透露，歐盟執委會擬強制成員國，從各自的行動網路設備逐步移除中國華為及中興通訊的產品。歐盟執委會副主席維爾庫南（Henna中央社財經 ・ 1 天前
重慶｜「十四五」期間經濟總量逾人民幣3兆元
「『十四五』時期重慶高品質發展報告」顯示，截至2024年底，全市地區生產毛額人民幣（下同）3.22兆元，較2020年增24.7％，成為中西部首個經濟總量超過3兆元的城市。報告稱，「十四五」時期，重慶勞動生產率提升預計每人18.9萬元，高於全國年均增長5.9％。中時財經即時 ・ 4 小時前
《國際產業》歐盟拍板：2040年淨排放目標削減90% 放寬5%碳信用額度
【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐盟的一個委員會在周一通過一項計畫，到2040年將淨排放量減少90%，並允許區域內產業，將目標的5%使用國外的碳信用來進行抵免。 歐盟各國的氣候部長在上周最後一刻達成協議，完成了具有法律約束力的目標，避免了他們參加在巴西舉行的COP30氣候高峰會，然後空手而返。 該目標將允許各國購買外國碳排放信用額度，以滿足90%減排目標當中的最多5%，進而把歐洲產業的減排量降低到85%。 歐洲議會的環境委員會，多數議員在周一支持了這項提議，其中49人贊成，33人反對，6人棄權。委員會拒絕了極右翼議員團體「歐洲愛國者」提出的徹底廢除氣候目標的提議。 歐盟各國和歐洲議會必須就最終目標進行談判，才能將之制定為法律。在談判之前，該提案在本周四必須在歐洲議會的全院大會通過。 2040年的減排目標，為較1990年的水準減少85%，此一目標低於歐盟科學家所設定的90%，也就是全球暖化限制在1.5度以內。 然而歐盟的目標仍然是全球經濟體當中最具雄心的承諾。這也反映出歐盟各國之間艱難地達成的政治妥協，其中有些國家試圖削減歐盟的氣候目標，因為在地緣政治背景下，他們試圖增加國防預算，以及增加時報資訊 ・ 1 天前
歐盟小麥出口量年減4% 玉米進口量年減25%
MoneyDJ新聞 2025-11-12 09:47:03 黃文章 發佈歐盟執委會11月11日公布，截至11月9日，7月起的2025/26年度，歐盟小麥出口量累計為8,379,909公噸，較上年同期的8,714,964公噸減少4%。大麥出口量累計為3,853,981公噸，較上年同期的1,766,690公噸增加118%。玉米出口量累計為427,179公噸，較上年同期的606,958公噸減少30%。 歐盟2025/26年度小麥進口量累計為1,698,415公噸，較上年同期的3,406,396公噸減少50%。大麥進口量累計為170,959公噸，較上年同期的544,380公噸減少69%。玉米進口量累計為5,604,788公噸，較上年同期的7,518,418公噸減少25%。 商品研究公司Expana報告表示，自2025/26年度開始以來，歐盟軟質小麥出口相當疲軟，原因是來自俄羅斯小麥的強大競爭以及中國進口不足。在其9月報告中，Expana將2025/26年度歐盟軟質小麥產量預估為1.361億公噸，比8月的預測高出330萬噸。這一數字較2024/25年度增長19.8%，並超過2015年的前紀錄1.Moneydj理財網 ・ 20 小時前
華爾街日報：中國擬推新規 防稀土流向美國軍方
（中央社台北2025年11月11日電）華爾街日報報導，中國計劃實施一套針對稀土出口的「驗證後最終用途」機制，對與美國軍方沒有聯繫的公司給予快速出口許可，而與美國軍方有聯繫的公司則被排除在外。華爾街日報10日報導，「驗證後最終用途」（validated end-user，VEU）機制可以履行中國國家主席習近平10月30日與美國總統川普（Donald Trump）會面時，對便利稀土等物料出口的承諾，又能確保稀土等物料不會落入美國軍方供應商的手中。報導表示，中國正考慮的VEU機制，是以美國的法律和程序為藍本。美國的VEU機制於2007年啟動，一些中國企業在獲得通用授權下，可以從美國購買敏感商品。這機制將出口許可審批過程簡化，企業不需要每次採購都申請出口許可。在美國的VEU機制下，中國企業較容易從美國進口晶片製造設備等，但企業需接受美國政府檢查其設施等，以證明符合出口要求。報導表示，如果中國的VEU機制嚴格執行，會令美國汽車和航空、航太公司進口相關物料更困難，因為稀土等物料都是軍民兩用，即可用於軍事及民事用途。知情人士表示，中國的計畫仍可能有變，未真正落實前都不能確定許可證的機制。報導表示，川中央社財經 ・ 1 天前
歐盟禁華為、中興 陸：違反市場原則
歐盟執委會正在研擬措施，要求成員國逐步移除華為與中興在電信網路的設備。外媒引述知情人士指出，歐盟執委會正在探討如何將2020年發布的「避免高風險供應商」建議，轉化為具有法律約束力的規定。目前歐盟各國的電信基礎建設決策仍掌握在自家手中，這項提案可能引發成員國權限爭議。工商時報 ・ 1 天前