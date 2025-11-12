網路家庭第三季營收85.32億年增1%

【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐盟的一個委員會在周一通過一項計畫，到2040年將淨排放量減少90%，並允許區域內產業，將目標的5%使用國外的碳信用來進行抵免。 歐盟各國的氣候部長在上周最後一刻達成協議，完成了具有法律約束力的目標，避免了他們參加在巴西舉行的COP30氣候高峰會，然後空手而返。 該目標將允許各國購買外國碳排放信用額度，以滿足90%減排目標當中的最多5%，進而把歐洲產業的減排量降低到85%。 歐洲議會的環境委員會，多數議員在周一支持了這項提議，其中49人贊成，33人反對，6人棄權。委員會拒絕了極右翼議員團體「歐洲愛國者」提出的徹底廢除氣候目標的提議。 歐盟各國和歐洲議會必須就最終目標進行談判，才能將之制定為法律。在談判之前，該提案在本周四必須在歐洲議會的全院大會通過。 2040年的減排目標，為較1990年的水準減少85%，此一目標低於歐盟科學家所設定的90%，也就是全球暖化限制在1.5度以內。 然而歐盟的目標仍然是全球經濟體當中最具雄心的承諾。這也反映出歐盟各國之間艱難地達成的政治妥協，其中有些國家試圖削減歐盟的氣候目標，因為在地緣政治背景下，他們試圖增加國防預算，以及增加

時報資訊 ・ 1 天前