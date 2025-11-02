網家預期第4季營運上衝
▲網家執行長張瑜珊預期雙11檔期業績樂觀，將朝全年營收正成長邁進。
電商年度最大的雙11檔期開跑！PChome 24h購物正式展開暖慶，為搶攻商機，檔期祭出千萬元折價券，全站最高回饋45％，網家（8044）執行長張瑜珊表示，第4季是傳統消費旺季，加上政府普發現金1萬元激勵買氣，預期營運有機會上衝，將努力朝全年營收正成長邁進。
網家前三季營收258.81億元，年減2.54％，上半年每股虧損1.89元。難今年統一入主後，資源擴大，除10月加入統一uniopen會員生活圈與OPENPOINT點數生態圈進行深度整合，更推出全新超商快速到貨服務「PChome 超速配」，讓消費者有感。
張瑜珊表示，PChome 24h購物自10月27日啟動暖身慶以來，開跑2天全站訂單量較9月同期增加55%，且今年最高回饋達45%，規劃多項與消費者互動活動，強化品類深度，除3C產品持續為強項外，也將充實生活百貨商品線。物流配送，除首度結合統一企業推出超速配，桃園A7物流園區目前處理9成訂單出貨，未來將持續對A7進行擴容服務，其它還包括第三方物流倉儲如新竹物流、黑貓宅急便及郵局，讓貨品不卡關。
今年活動恰逢政府普發現金1萬元及年底換購潮雙重利多，PChome結合百大品牌、30家銀行與多元支付夥伴共同推出全站最高45%回饋，除了豪撒千萬折價券、滿額折扣與P幣回饋外，活動期間每日凌晨限量「夜貓券」與11月8日前預領「早鳥超省券」也備受矚目，例如消費滿3,500元現折300元、滿5,000元再折400元。Pi拍錢包與悠遊付則分別祭出新戶15.5%回饋與滿額送400元，全面助攻購物力。
其他人也在看
大樂透頭獎狂飆5.2億 3星座旺翻「有機會大財進帳」
大樂透下期頭獎飆5.2億。《搜狐網》命理專欄點名「3星座」財運超旺，好事不斷，正財偏財都找上門，買彩券有機會中頭獎！中天新聞網 ・ 1 天前
雙11優惠2025全攻略：小米掃拖機現省破萬元、國旅飯店破盤22折起、金飾領券最高折4千...普發1萬這樣花最聰明【Yahoo Chill Buy年末購物趴】
2025最強雙11優惠懶人包來了！今年在普發1萬的加持下，折扣戰格外激烈，像是小米最新款掃拖機器人5 Pro，雙11下單現省破萬元、智慧顯示器更一口氣降了4萬！還有Dyson、Honeywell、FILA、德國Emma床墊等齊降5折起...「揪愛Mei」整理了28家好康資訊，直接送上優惠傳送門，讓你一鍵直達折扣熱區；全篇內容將不斷更新，讓你隨時掌握最新優惠情報！Yahoo夯好物 ・ 1 天前
小孟老師運勢／2星座感情「將有機會點」！處女座宜外出「多認識人」
生活中心／綜合報導每日星座運勢來了！11月2日星期日，清水孟國際塔羅小孟老師指出，本日2星座在感情上相當有機會，包括金牛座散發強大個人魅力，以及巨蟹座內心將會變得相當狂野。此外，處女座的民眾可以多加外出認識人，增添機緣。民視 ・ 11 小時前
華裔獸醫用針灸 幫動物治病
你知道嗎？針灸不只是人類的專用，也不僅限貓狗；從蛇、蜥蜴到鳥類，甚至大型馬匹，只要不是水生或節肢動物，都能從這項中醫療法...世界日報World Journal ・ 5 小時前
今彩539開獎了！11/1中獎號碼出爐、直播、中獎怎麼看、如何領一次看？
今彩539第114265期開獎，中獎號碼為27、08、28、19、12，今彩539每周一到六晚上8時30分固定開獎。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
警破66歲婦開推筒子賭場! 將19名賭客一網打盡
地方中心／綜合報導桃園地區破獲職業賭場！昨天（1日）晚間，警方在中壢地區，一處沒有門牌的鐵皮屋裡，攻堅逮捕20人，包括賭場的66歲負責人，還有19名賭客，當場查獲賭金20多萬，警方初步了解，這一間賭場是以推筒子為主，由於玩法簡單，輸贏的速度相當快，但也容易導致債務糾紛。員警：「還有一個喔，還有一個在廁所，還有兩個。」晚間大馬路邊，一個個穿著黃色號碼背心的民眾，排著隊依序走上桃園客運的車上，但他們可不是趁晚間出遊趕路，而是要被載去警局。員警：「等下下車頭小心。」警破66歲婦開推筒子賭場! 將19名賭客一網打盡（圖／民視新聞）民眾們魚貫下車，乖在員警的戒護下，乖乖進到警局，但仔細看隊伍中，有好幾名中老年人，連下車都很吃力，但他們到底犯了什麼錯？桌上，一疊疊現金、麻將、監視器等，通通是被警方查扣回來，原來這裡是間職業賭場。警破66歲婦開推筒子賭場! 將19名賭客一網打盡（圖／民視新聞）事情發生在1號晚間8點多，桃園市中壢區大享段上，一間沒有門牌的鐵皮屋，因為隱密性高，長期以來吸引賭客聚集，警方持搜索票上門，特意避開監視器，一舉將66歲的張姓賭場負責人，以及19名賭客通通逮捕，初步了解，這間賭場都賭推筒子，是一種傳統撲克牌遊戲，在地下賭場相當盛行，由於玩法簡單但賭注高，也容易導致債務糾紛以及治安問題。中壢分局副分局長鄧伯群：「查扣筒仔牌骰子牌尺，及賭金逾新臺幣22萬元，全案警詢後，張女依刑法賭博罪移送偵辦，19名賭客依社會秩序維護法裁罰。」想要有些休閒娛樂活動，可以選擇正當方式，否則涉入賭博，不僅要上警局，還可能毀家敗產。原文出處：玩法簡單吸年長者聚賭 桃園警破推筒子賭場 19名賭客一網打盡 更多民視新聞報導獨家／國防大學高官兒軍校內賭博欠一屁股債 僅罰「出公差」師生全炸鍋北市北投區1麻將館疑涉賭博！ 警大舉突擊逮29人送辦北投麻將協會三度被抓！警突襲查獲28賭客 抽頭金15萬全沒收民視影音 ・ 6 小時前
MLB世界大賽》光芒昔日隊友變道奇奪冠英雄 Glasnow笑喊：「如果打不贏他們，就加入他們吧！」
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G7，今天（台灣時間11月1日）洛杉磯道奇在延長賽中以5比4獲勝，最終以系列賽4比3擊敗多倫多藍鳥，成功完成二連霸壯舉。球隊的兩位奪冠功臣也是前坦帕灣光芒的隊友，本季重新聚首在道奇，Blake Snell與Tyler Glasnow賽後接受訪問。兩人都對能再次並肩作戰、共同捧起冠軍獎盃感到無比喜悅，Glasnow甚至幽默地說：「如果打不贏他們，就加入他們吧！」Yahoo奇摩運動 ・ 2 小時前
中國武術大師出戰打耳光！接3掌翻白眼倒地
[NOWnews今日新聞]中國功夫只是花架子？中國祁家通背拳被譽為殺傷力最強的傳統武術，第9代傳人趙鴻剛近日參加世界職業打耳光大賽，傳出賽前曾展示劈磚頭、砸扳手等絕技，但上場僅吃三掌就被打到眼角流血、...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
范姜彥豐看到她iPad「私人內容」！ 粿粿：慌亂下發了不該發的誓
人妻粿粿爆出軌男星王子，時隔多日後她發出17分鐘影片大談與范姜彥豐離婚過程，針對范姜彥豐表示掌握證據一事，粿粿哽咽道范姜可能看到她iPad的「私人內容」，讓她很徬徨。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒四天。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi是粿粿這邊的親戚（Kiwi老公是粿粿親戚）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
最毒蔬果排行曝！含4種以上農藥恐致癌 「第1名」餐桌上很常見
美國有機農業組織日前對市面上常見的農產品進行抽驗，結果顯示部分蔬果樣本中含有四種或以上的農藥殘留。根據這些數據，列出了「最髒蔬果」的前12名，其中96%的樣本檢測出農藥殘留。這次排名中，菠菜位居榜首，成為飯桌上最需注意清洗的蔬菜之一。如果不仔細清洗就食用，可能會攝入多種農藥，增加乳癌、糖尿病等健康風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
少鹽還不夠！研究揭「1飲品」超穩血壓 幾乎治百病
高血壓是沉默的殺手，常見於中老年人。營養師薛曉晶表示，一項研究指出，高血壓患者普遍鈉攝取過高、鉀攝取不足，水分攝取量也明顯偏低，導致血壓控制困難，因此，高血壓患者每次喝足2000～2500cc水，並以白開水為主。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
昔日情人今隔空發聲！范姜彥豐正妹前女友一句「人品就是最好的風水」惹網揣測
（記者蔡函錚／綜合報導）藝人范姜彥豐與粿粿的婚變消息自曝光以來，持續占據網路討論焦點。事件延燒第三天，范姜的前 […]引新聞 ・ 1 天前
鄭麗文沒看稿激動致詞 馬英九台下大爆哭
[NOWnews今日新聞]國民黨全代會今（1）日登場，新任黨主席鄭麗文正式上任。鄭麗文在致詞前，先向在場黨員90度鞠躬，接下來進行近20分鐘的發言，不過，坐在台下的前總統馬英九似乎因為被鄭麗文發言所感...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
世界大賽／連續登板道奇不放心想換投 山本由伸喊「大丈夫」打退教練
道奇在世界大賽G7靠著史密斯（Will Smith）延長賽陽春砲，以及山本由伸繳出2.2局0失分的表現，最終逆轉封王締造連霸，賽後總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露11局下一度有考慮換下山本，不過山本馬上用日文回應「大丈夫」，代表自己的身體狀況沒問題。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
粿粿落淚塑造范姜彥豐「只想談錢」！律師點她踩1紅線：不然談星座嗎？
范姜彥豐近日指控老婆粿粿「道德淪喪婚內出軌」，點名第三者就是王子邱勝翊，王子隨後坦言「超過了朋友間應有的界線」，粿粿1日揭露婚姻早就產生許多摩擦，包括金錢和教養觀念。對此網紅「巴毛律師」陳宇安表示，「粿粿想塑造范姜只想談錢」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
粿粿認不倫！律師勸世「1事別亂做」：是真的會有報應
范姜彥豐公開指控妻子、前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）婚內出軌男星王子（邱勝翊）；針對粿粿昨天（1日）發出自白影片，讓事件再推一波高峰，也引發多方論戰。對此，律師李怡貞也根據自身經驗勸世，外遇就外遇沒關係，但有1事最後別做「真的會有報應的」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
MLB世界大賽》道奇總教練Roberts盛讚山本由伸「有他在，我才能成為這麼出色的總教練」
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G7，今天（台灣時間11月1日）洛杉磯道奇在比賽尾聲派上G6先發的山本由伸登板救援，最後成功完成「中0日」任務，幫助球隊以5比4，系列賽4比3完成球隊史上首次的世界大賽二連霸。賽後，總教練......Yahoo奇摩運動 ・ 3 小時前
粿粿婚外情王子淚崩道歉！17分鐘影片曝「范姜彥豐要求1600萬」
粿粿在被爆出婚外情王子邱勝翊後，1日打破沉默發出17分鐘影片，開頭就直指范姜彥豐開口拿1600萬離婚費用，並表示范姜彥豐在婚姻中多次提出離婚，今年是她第一次主動提離婚，「真正走不下去，從來不是外力介入也不是第三者」，原因是真的感覺走不下去了。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
MLB世界大賽》道奇5比4力退藍鳥贏下G7達成二連霸 成為近25年來首支能連霸的球隊
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G7，台灣時間11月2日，道奇靠著Max Muncy、Miguel Rojas、Will Smith全壘打挹注，加上山本由伸在比賽尾聲挺住壓力，完成2.2局僅被敲1支安打的後援工作，最終道奇就以5比4，系列賽4比3收下世界大賽冠軍，並成為21世紀首支、25年來第1支成功連霸的球隊。Yahoo奇摩運動 ・ 7 小時前